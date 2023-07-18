Расширенное оснащение и улучшенная безопасность: представлен новый Ford Transit 2024

Ford Transit и E-Transit получили обновления для 2024 модельного года. В базовой комплектации будут доступны автономное экстренное торможение, помощь удержания в полосе движения и помощь при превышении скорости.

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Ford представили обновленные фургоны Transit и E-Transit 2024 модельного года. Модели стали безопаснее и получили новые функции, которые сделают их более удобными для коммерческих перевозок. Об этом рассказали на сайте AutoExpress.

Ford Transit и E-Transit не получат заметных внешних изменений для 2024 модельного года. Основные улучшения затронут оснащение и безопасность моделей.

Фургоны получат поддержку подключения 5G и системы беспроводного обновления Ford PowerUp. Это позволит снизить время, которое автомобили будут проводить у дилера во время обслуживания.

Ford Transit 2024 получит поддержку беспроводных обновлений Фото: Ford

Все комплектации теперь предлагаются с 12-дюймовым дисплеем информационно-развлекательной системы. Еще одним нововведением стало приложение Connected Navigation, которое предоставляет водителям информацию о дорожном движении в режиме реального времени.

В интерьере появился 12-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы Фото: Ford

Также все версии фургонов получат восьмидюймовую цифровую приборную панель. Технология Delivery Assist доступна как опция и может распознавать повторяющиеся задачи во время доставки, чтобы автоматически глушить двигатель во время парковки в нужных местах.

Стандартный комплект безопасности теперь включает в себя автономное экстренное торможение, помощь удержания в полосе движения и помощь при превышении скорости. Ford также предлагает шесть дополнительных пакетов помощи, которые могут добавить обнаружение слепых зон с предупреждением о перекрестном движении, адаптивный круиз-контроль и помощь при парковке с камерами на 360 градусов.

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Переднеприводный Ford Transit теперь может быть оснащен восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Его максимальная нагрузка на переднюю ось составляет 2000 кг. Обновленные фургоны поступят в продажу уже летом.

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