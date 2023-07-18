Темная лошадка: новейший Ford Mustang получил 850-сильную версию (фото)

В Hennessey сделали Ford Mustang Dark Horse более быстрым и стильным. Спорткар оснащен 5,0-литровым двигателем с нагнетателем мощностью 850 сил.

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Тюнинг-ателье Hennessey выпустило пакет доработок для нового спорткара Ford Mustang Dark Horse. Автомобиль стал выглядеть более стильно, а также получил прибавку к мощности. Об этом сообщили на сайте PistonHeads.

Ford Mustang Dark Horse еще не поступил в продажу, но в Hennessey уже решили сделать модель еще быстрее. Модификация H850 подойдет для тех водителей, кому недостаточно 500 сил.

Внешне Ford Mustang Dark Horse H850 можно отличить по ярко-красному цвету кузова с гоночным номером на боковых дверях. На лобовом стекле появилась надпись Hennessey.

Тюнеры окрасили Ford Mustang Dark Horse в красный цвет Фото: Hennessey

Самые интересные изменения произошли с силовой установкой спорткара. Атмосферный 5,0-литровый двигатель V8 Coyote дополнили нагнетателем, а также улучшили систему впуска, форсунки и топливный насос. Все эти улучшения увеличили мощность с 500 до 850 л.с.

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В Hennessey отметили, что Ford Mustang Dark Horse H850 получил доработанную выхлопную систему. Еще одним дополнением стали новые кованые легкосплавные колесные диски.

Стоимость пакета доработок не раскрывается. Вероятнее всего, цены обсуждаются с каждым клиентом по отдельности.

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