Темна конячка: новітній Ford Mustang отримав 850-сильну версію (фото)

У Hennessey зробили Ford Mustang Dark Horse швидшим і стильнішим. Спорткар оснащений 5,0-літровим двигуном з нагнітачем потужністю 850 сил.

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Тюнінг-ательє Hennessey випустило пакет доопрацювань для нового спорткара Ford Mustang Dark Horse. Автомобіль став виглядати більш стильно, а також отримав надбавку до потужності. Про це повідомили на сайті PistonHeads.

Ford Mustang Dark Horse ще не надійшов у продаж, але в Hennessey вже вирішили зробити модель ще швидшою. Модифікація H850 підійде для тих водіїв, кому недостатньо 500 сил.

Зовні Ford Mustang Dark Horse H850 можна відрізнити за яскраво-червоним кольором кузова з перегоновим номером на бічних дверях. На лобовому склі з'явився напис Hennessey.

Тюнери пофарбували Ford Mustang Dark Horse у червоний колір Фото: Hennessey

Найцікавіші зміни відбулися з силовою установкою спорткара. Атмосферний 5,0-літровий двигун V8 Coyote доповнили нагнітачем, а також поліпшили систему впуску, форсунки та паливну помпу. Всі ці поліпшення збільшили потужність з 500 до 850 к.с.

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У Hennessey зазначили, що Ford Mustang Dark Horse H850 отримав доопрацьовану вихлопну систему. Ще одним доповненням стали нові ковані легкосплавні колісні диски.

Вартість пакета доопрацювань не розкривається. Найімовірніше, ціни обговорюються з кожним клієнтом окремо.

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