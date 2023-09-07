Названы лучшие компактные кроссоверы с пробегом стоимостью до $20 000 (фото)

Эксперты выделили 10 компактных кроссоверов, на которые стоит обратить внимание. Эти автомобили не только недорогие, но и достаточно практичные.

Британские эксперты назвали лучшие подержанные компактные кроссоверы стоимостью до $20 000. Эти модели имеют множество преимуществ перед конкурентами. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

На рынке подержанных кроссоверов есть множество интересных предложений. Несмотря на это выбрать подходящий автомобиль с пробегом не так и просто. Эксперты решили упростить эту задачу.

Эксперты испытали десятки компактных кроссоверов с пробегом. Они выделили 10 лучших моделей до $20 000, на которые стоит обратить внимание.

ТОП-10 лучших компактных кроссоверов с пробегом стоимостью до $20 000:

10. Renault Captur

Renault Captur дешевле конкурентов Фото: Renault

Renault Captur имеет бюджетный ценник и низкие расходы на эксплуатацию. Также этот кроссовер предлагает богатое оснащение и практичный интерьер.

Плюсы:

богатое оснащение;

низкая стоимость;

есть сдвижные задние сиденья.

Минусы:

маломощные двигатели;

мало места на заднем ряду сидений;

неприятная управляемость.

9. Nissan Juke

Новый Nissan Juke сильно отличатся от первого поколения модели Фото: Nissan

Nissan Juke второго поколения смог исправить многие ошибки своего предшественника. Теперь это более стильный кроссовер с богатым оснащением.

Плюсы:

много места внутри;

практичный интерьер;

богатое оснащение.

Минусы:

неприятная управляемость;

жесткая подвеска;

плохая шумоизоляция.

8. Suzuki Ignis

Suzuki Ignis обладает азартной управляемостью Фото: Suzuki

Suzuki Ignis не такой просторный как конкуренты, но этот кроссовер управляется как настоящий спорткар. Также эта модель предлагает богатое оснащение и бюджетный ценник.

Плюсы:

просторный интерьер;

богатое оснащение;

приятная управляемость.

Минусы:

жесткая подвеска;

неустойчивый на дороге;

неудобная информационно-развлекательная система.

7. Mini Countryman

Mini Countryman предлагает стильный дизайн Фото: MINI

Mini Countryman выглядит более стильно, чем многие конкуренты. Этот особенный шарм также прослеживается в интерьере и в особом внимании к деталям.

Плюсы:

приятная управляемость;

мощные двигатели;

стильный интерьер.

Минусы:

жесткая подвеска;

мало места на заднем ряду сидений;

высокая стоимость.

6. Suzuki Vitara

Suzuki Vitara доступен с полным приводом Фото: Suzuki

Suzuki Vitara является очень практичным кроссовером с системой полного привода. Эта модель подходит не только для города, но и для поездок по бездорожью.

Плюсы:

приятная управляемость;

просторный интерьер;

богатое оснащение.

Минусы:

высокий уровень вредных выбросов;

дизельные двигатели слишком шумные;

низкое качество сборки интерьера.

5. Volkswagen T-Cross

Volkswagen T-Cross отличается практичным интерьером Фото: Volkswagen

Volkswagen T-Cross отличается стильным дизайном и практичным интерьером. Также кроссовер обладает приятной управляемостью.

Плюсы:

просторный интерьер;

высокие показатели безопасности;

приятная управляемость.

Минусы:

высокая стоимость;

некрасивый интерьер;

небогатое оснащение.

4. Skoda Kamiq

Skoda Kamiq ощущается как компактный хэтчбек Фото: Skoda

Skoda Kamiq имеет более низкую посадку в сравнении с Volkswagen T-Cross. Благодаря этому кроссовер ощущается и управляется как компактный хэтчбек.

Плюсы:

вместительный багажник;

качественный интерьер;

комфортная подвеска.

Минусы:

мало регулировок задних сидений;

небогатое оснащение;

слишком низкая посадка водителя.

3. Volkswagen T-Roc

Volkswagen T-Roc обладает комфортной подвеской Фото: Volkswagen

Volkswagen T-Roc предлагает множество плюсов за небольшую стоимость. Это практичный и безопасный кроссовер для семьи.

Плюсы:

комфортная подвеска;

высокие показатели безопасности;

вместительный багажник.

Минусы:

некрасивый интерьер на ранних автомобилях;

неудобная спутниковая навигация;

небогатое оснащение.

2. Audi Q2

Audi Q2 роскошнее конкурентов Фото: Audi

Audi Q2 оказался самым роскошным кроссовером в этом рейтинге. Это стильная модель с качественным интерьером.

Плюсы:

роскошный интерьер;

приятная управляемость;

удобная информационно-развлекательная система.

Минусы:

мало места внутри;

жесткая подвеска;

полный привод доступен только в топовых комплектациях.

1. Seat Arona

Seat Arona обладает комфортной подвеской Фото: SEAT

Seat Arona признали лучшим компактным кроссовером в своем ценовом сегменте. Эта модель имеет множество преимуществ перед конкурентами.

Плюсы:

комфортная подвеска;

вместительный багажник;

есть мощные двигатели.

Минусы:

некрасивый интерьер;

дизельные двигатели слишком шумные;

плохая шумоизоляция.

Ранее Фокус писал, что британские эксперты назвали 10 лучших спортивных кроссоверов 2023 года.