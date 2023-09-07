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Названы лучшие компактные кроссоверы с пробегом стоимостью до $20 000 (фото)

Владислав Григорьев
Фото: SEAT | Seat Arona предлагает комфортную подвеску и вместительный багажник

Эксперты выделили 10 компактных кроссоверов, на которые стоит обратить внимание. Эти автомобили не только недорогие, но и достаточно практичные.

Британские эксперты назвали лучшие подержанные компактные кроссоверы стоимостью до $20 000. Эти модели имеют множество преимуществ перед конкурентами. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

На рынке подержанных кроссоверов есть множество интересных предложений. Несмотря на это выбрать подходящий автомобиль с пробегом не так и просто. Эксперты решили упростить эту задачу.

Эксперты испытали десятки компактных кроссоверов с пробегом. Они выделили 10 лучших моделей до $20 000, на которые стоит обратить внимание.

ТОП-10 лучших компактных кроссоверов с пробегом стоимостью до $20 000:

10. Renault Captur

Renault Captur дешевле конкурентов
Фото: Renault

Renault Captur имеет бюджетный ценник и низкие расходы на эксплуатацию. Также этот кроссовер предлагает богатое оснащение и практичный интерьер.

Плюсы:

  • богатое оснащение;
  • низкая стоимость;
  • есть сдвижные задние сиденья.

Минусы:

  • маломощные двигатели;
  • мало места на заднем ряду сидений;
  • неприятная управляемость.

9. Nissan Juke

Новый Nissan Juke сильно отличатся от первого поколения модели
Фото: Nissan

Nissan Juke второго поколения смог исправить многие ошибки своего предшественника. Теперь это более стильный кроссовер с богатым оснащением.

Плюсы:

  • много места внутри;
  • практичный интерьер;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • неприятная управляемость;
  • жесткая подвеска;
  • плохая шумоизоляция.

8. Suzuki Ignis

Suzuki Ignis обладает азартной управляемостью
Фото: Suzuki

Suzuki Ignis не такой просторный как конкуренты, но этот кроссовер управляется как настоящий спорткар. Также эта модель предлагает богатое оснащение и бюджетный ценник.

Плюсы:

  • просторный интерьер;
  • богатое оснащение;
  • приятная управляемость.

Минусы:

  • жесткая подвеска;
  • неустойчивый на дороге;
  • неудобная информационно-развлекательная система.

7. Mini Countryman

Mini Countryman предлагает стильный дизайн
Фото: MINI

Mini Countryman выглядит более стильно, чем многие конкуренты. Этот особенный шарм также прослеживается в интерьере и в особом внимании к деталям.

Плюсы:

  • приятная управляемость;
  • мощные двигатели;
  • стильный интерьер.

Минусы:

  • жесткая подвеска;
  • мало места на заднем ряду сидений;
  • высокая стоимость.

6. Suzuki Vitara

Suzuki Vitara доступен с полным приводом
Фото: Suzuki

Suzuki Vitara является очень практичным кроссовером с системой полного привода. Эта модель подходит не только для города, но и для поездок по бездорожью.

Плюсы:

  • приятная управляемость;
  • просторный интерьер;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • высокий уровень вредных выбросов;
  • дизельные двигатели слишком шумные;
  • низкое качество сборки интерьера.

5. Volkswagen T-Cross

Volkswagen T-Cross отличается практичным интерьером
Фото: Volkswagen

Volkswagen T-Cross отличается стильным дизайном и практичным интерьером. Также кроссовер обладает приятной управляемостью.

Плюсы:

  • просторный интерьер;
  • высокие показатели безопасности;
  • приятная управляемость.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • некрасивый интерьер;
  • небогатое оснащение.

4. Skoda Kamiq

Skoda Kamiq ощущается как компактный хэтчбек
Фото: Skoda

Skoda Kamiq имеет более низкую посадку в сравнении с Volkswagen T-Cross. Благодаря этому кроссовер ощущается и управляется как компактный хэтчбек.

Плюсы:

  • вместительный багажник;
  • качественный интерьер;
  • комфортная подвеска.

Минусы:

  • мало регулировок задних сидений;
  • небогатое оснащение;
  • слишком низкая посадка водителя.

3. Volkswagen T-Roc

Volkswagen T-Roc обладает комфортной подвеской
Фото: Volkswagen

Volkswagen T-Roc предлагает множество плюсов за небольшую стоимость. Это практичный и безопасный кроссовер для семьи.

Плюсы:

  • комфортная подвеска;
  • высокие показатели безопасности;
  • вместительный багажник.

Минусы:

  • некрасивый интерьер на ранних автомобилях;
  • неудобная спутниковая навигация;
  • небогатое оснащение.

2. Audi Q2

Audi Q2 роскошнее конкурентов
Фото: Audi

Audi Q2 оказался самым роскошным кроссовером в этом рейтинге. Это стильная модель с качественным интерьером.

Плюсы:

  • роскошный интерьер;
  • приятная управляемость;
  • удобная информационно-развлекательная система.

Минусы:

  • мало места внутри;
  • жесткая подвеска;
  • полный привод доступен только в топовых комплектациях.

1. Seat Arona

Seat Arona обладает комфортной подвеской
Фото: SEAT

Seat Arona признали лучшим компактным кроссовером в своем ценовом сегменте. Эта модель имеет множество преимуществ перед конкурентами.

Плюсы:

  • комфортная подвеска;
  • вместительный багажник;
  • есть мощные двигатели.

Минусы:

  • некрасивый интерьер;
  • дизельные двигатели слишком шумные;
  • плохая шумоизоляция.

Ранее Фокус писал, что британские эксперты назвали 10 лучших спортивных кроссоверов 2023 года.