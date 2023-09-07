В раллийном стиле: Ford презентовал экстремальный электрокроссовер для бездорожья (видео)

Электромобиль Ford Mustang Mach-E Rally оснащен 488-сильной установкой, позволяющей разгон до 100 км/ч менее, чем за 4 секунды. Кроссовер получил внедорожную резину, обвес и защиту днища.

Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E получил новую спортивную версию Rally. Она поступит в продажу с начала 2024 года. Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Кроссовер получил обвес и спойлер на крыше Фото: Ford

Предназначение кроссовера выплывает из его названия: он создан для скоростных поездок по бездорожью. Электрокар получил силовую установку от Ford Mustang Mach-E GT на 487 л. с. и 880 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает менее 4 с.

Клиренс электрокара увеличен Фото: Ford

Аккумуляторная батарея емкостью 91 кВт∙ч обеспечивает запас хода примерно в 400 км. Она поддерживает быструю зарядку мощностью до 150 кВт.

В отделке салона появились белые вставки Фото: Ford

Для бездорожья клиренс Ford Mustang Mach-E Rally увеличили на 20 мм (до 167 мм), а также установили усиленные пружины подвески и амортизаторы. За замедление отвечают тормоза Brembo диаметром 385 мм. Кроме того, установлены брызговики, 19-дюймовые внедорожные шины Michelin CrossClimate2 на белых дисках в раллийном стиле и усилена защита днища.

От стандартного Ford Mustang Mach-E версия Rally отличается измененным дизайном передней части, обвесом, дополнительной оптикой и спойлером на крыше. В салоне появились спортивные сиденья, а отделку разбавляют белые вставки.

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