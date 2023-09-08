Эконом-предложение: тест-драйв гибридного Suzuki Vitara

Недорогой кроссовер Suzuki Vitara стал гибридом. Фокус узнал, какие преимущества дает электрифицированная версия и чем она отличается от бензиновой модели.

Как правило, гибриды – весьма недешевые автомобили. Ни для кого не секрет, что электрификация увеличивает стоимость авто. Впрочем, на рынке все же можно найти гибридные модели по разумной цене и к ним относится кроссовер Suzuki Vitara.

Недорогие кроссоверы и внедорожники — "фишка" Suzuki, японская корпорация производит их уже около 40 лет. С 1989 года в линейке марки присутствует Suzuki Vitara. Поначалу он был рамным, однако со временем эволюционировал в кроссовер. Теперь в линейке хорошо знакомой модели есть недорогая гибридная версия и ее стали продавать в Украине.

Кроссоверу доступна двухцветная окраска Фото: Тарас Брязгунов

Дизайн Suzuki Vitara — как отличить гибрид

Внешний вид Suzuki Vitara знаком — он сдержанный и лаконичный. У авто выраженный двухобъемный силуэт с малыми углами наклона стоек крыши, а во внешнем виде господствуют грани и углы. Хромированная решетка радиатора сочетается с крупными светодиодными фарами. Задние крылья слегка расширены. Гибрид выдают разве что светодиодные фары с голубыми вставками и надпись на двери багажника.

Топовый вариант GLX узнается по 17-дюймовым дискам. Кроме того, автомобиль можно персонализировать с помощью двухцветной окраски.

Задние крылья кроссовера слегка расширены Фото: Тарас Брязгунов

Размеры Suzuki Vitara 2023:

длина – 4175 мм;

ширина – 1775 мм;

высота – 1610 мм;

колесная база – 2500 мм.

Гибрид Suzuki Vitara оснащен 129-сильной установкой Фото: Тарас Брязгунов

Просто, но со вкусом – салон Suzuki Vitara

Интерьер Suzuki Vitara – пример минимализма и гибрид в этом плане не стал исключением. Жесткого пластика внутри хватает, хотя присутствуют и вставки "под алюминий", и черные лакированные детали. В варианте GLX сиденья обшиты кожей и искусственной замшей.

Отделка салона разбавлена вставками "под алюминий" и лакированными поверхностями Фото: Тарас Брязгунов

Небольшой трехспицевый руль и серебристые циферблаты приборов знакомы не только по другим Vitara, но и по новому Suzuki S-Cross. Показания спидометра и тахометра хорошо считываются, а на центральный дисплей можно вывести графику работы гибридной установки.

Центральная панель увенчана традиционным для Suzuki Vitara циферблатом часов. 7,0-дюймовый тачскрин установлен уже в базовой версии, но мультимедийная система остается очень простой. Здесь минимальный набор функций, но Android Auto и Apple CarPlay есть, и это плюс.

На центральный дисплей выведена графика работы гибридной установки Сенсорный дисплей сочетается с циферблатами часов Перчаточный ящик Vitara — средних размеров Бокс в подлокотнике узкий, но глубокий

Переключателей аудио и климат-контроля немного и они крупные, поэтому к ним привыкаешь быстро и ими легко пользоваться на ощупь. Ниже находятся USB-разъем и ниша, в которую поместится смартфон.

Насколько просторен гибрид Suzuki Vitara

У рулевой колонки изменяются высота и вылет, довольно широкий диапазон регулировок и у кресла водителя. Передние сиденья упругие и хорошо удерживают спину, а подогрев предусмотрен уже в базовом Suzuki Vitara 2023. Центральный подлокотник прячет узкий, но глубокий бокс – неплохое дополнение к средних размеров перчаточному ящику.

Посадка за рулем достаточно высокая, что вкупе с тоненькими стойками крыши обеспечивает хорошую обзорность, хотя боковые зеркала заднего вида Suzuki Vitara не самые большие. К габаритам компактного кроссовера несложно привыкнуть.

Высокая посадка за рулем обеспечивает хорошую обзорность Фото: Тарас Брязгунов Сзади комфортнее пассажирам невысокого роста Фото: Тарас Брязгунов

Пересядем назад. Второй ряд — явно не для высоких пассажиров, но мне при росте 176 см здесь хватает места и для ног, и над головой. Салон не очень широкий, поэтому двоим сзади комфортнее. Поскольку модель бюджетная, то здесь нет ни USB-портов, ни вентиляционных дефлекторов, ни даже подлокотника.

Объем багажника Suzuki Vitara не изменился в гибридной версии: он составляет 375 л в обычном состоянии и 1120 л со сложенными креслами второго ряда. Погрузочный проем широкий, а пол в отсеке – двухуровневый.

Комплектация Suzuki Vitara 2023

Базовая комплектация Suzuki Vitara 2023 не слишком богатая, хотя помимо кондиционера и аудиосистемы есть, например, камера заднего вида и 7 подушек безопасности. В топовом варианте GLX есть бесключевой доступ, климат-контроль, парктроник, панорамная крыша, датчики света и дождя. Кроме того, эта версия оснащена системами автоматического торможения и контроля разметки.

Объем багажника Suzuki Vitara составляет 375 л Со сложенными задними сиденьями получается ровный пол Под полом спрятана "докатка"

Как ведет себя гибрид Suzuki Vitara на дороге

"Мягкая" гибридная установка Suzuki Vitara состоит из 1,4-литровой бензиновой турбочетверки и 48-вольтного стартер-генератора на 10 кВт. Суммарная отдача несколько меньше, чем у стандартной 1,4-литровой Vitara – 129 л. с. против 140, но зато пиковый крутящий момент вырос с 220 до 235 Н∙м.

Характер у гибрида более спокойный, покладистый. Бензиновый двигатель быстро реагирует на нажатие газа, но не так резво раскручивается.

Лучше всего четверка чувствует себя после 2000 об/мин, а шумной становится только на высоких оборотах. Динамика при этом не изменилась – разгон до 100 км/ч занимает те же 10,2 с, а максимальная скорость составляет 190 км/ч.

Характер гибрида спокойнее, чем у 1,4-литровой бензиновой версии Фото: Тарас Брязгунов

Заявленный расход топлива составляет 6,2 л/100 км в смешанном цикле. У нас получилось 8,2-8,5 л/100 км в городском цикле и около 6 л/100 км на трассе.

Бездорожья не боится

6-ступенчатая автоматическая КПП работает плавно, а ее реакции быстрые. Правда, переключение режимов рычагом нечеткое – можно легко промахнуться и вместо Drive включить ручной режим.

Suzuki Vitara – один из немногих современных компактных кроссоверов, которые не боятся бездорожья. Полный привод можно принудительно подключить в режиме Lock на скорости до 60 км/ч. У него короткие свесы и клиренс 185 мм, а еще предусмотрена система помощи на спуске.

Suzuki Vitara не боится легкого бездорожья Фото: Тарас Брязгунов

Управляемость Suzuki Vitara

На асфальте полный привод борется с недостаточной поворачиваемостью с помощью функции векторизации тяги. В управлении гибрид такой же, как и стандартный кроссовер Suzuki Vitara. Компактное авто юркое и маневренное, а его руль точный, хотя немного больше обратной силы ему не помешало бы.

Подвеска Suzuki Vitara энергоемкая, но достаточно упругая. Она справляется с дорожными неровностями, но порой на сильных выбоинах комфорт езды страдает. Зато благодаря таким настройкам кроссовер не слишком кренится.

Гибрид можно узнать по голубым вставкам в фарах Фото: Тарас Брязгунов

Шумоизоляция гибрида такая же, как и у бензиновой модели, а это значит, что шины и работа подвески слышны, а на больших скоростях (после 110 км/ч) добавляются и аэродинамические шумы.

А вот тормозная система изменена – появилось рекуперативное торможение. Оно неплохо настроено и о рекуперации можно узнать разве что по графике на центральном дисплее.

Цена Suzuki Vitara 2023

Новый Suzuki Vitara в Украине стартует с 724 000 гривен за 1,6-литровую версию GL. Гибрид начинается с 872 000 гривен, а полноприводной вариант – это минимум 933 000 гривен. Это самый дешевый гибридный кроссовер с полным приводом. Впрочем, следует отметить, что обычная 1,4-литровая версия была еще доступнее, однако на данный момент на украинском рынке ее нет.

Suzuki Vitara является одним из самых Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Гибридный Suzuki Vitara – компактный кроссовер по невысокой цене, эконом-предложение с сегменте B-SUV. И именно ее цена позволяет закрывать глаза на такие вещи, как качество материалов отделки или шумоизоляция. Гибрид экономичный, не пасует на несложном бездорожье, а его подвеска неплохо приспособлена к украинским дорогам.

Плюсы гибрида Suzuki Vitara:

невысокая цена;

экономичный двигатель;

неплохая проходимость, как для кроссовера.

Минусы гибрида Suzuki Vitara:

тесный второй ряд;

качество материалов отделки;

слабая шумоизоляция.

Технические характеристики Suzuki Vitara