Эконом-предложение: тест-драйв гибридного Suzuki Vitara
Недорогой кроссовер Suzuki Vitara стал гибридом. Фокус узнал, какие преимущества дает электрифицированная версия и чем она отличается от бензиновой модели.
Как правило, гибриды – весьма недешевые автомобили. Ни для кого не секрет, что электрификация увеличивает стоимость авто. Впрочем, на рынке все же можно найти гибридные модели по разумной цене и к ним относится кроссовер Suzuki Vitara.
Недорогие кроссоверы и внедорожники — "фишка" Suzuki, японская корпорация производит их уже около 40 лет. С 1989 года в линейке марки присутствует Suzuki Vitara. Поначалу он был рамным, однако со временем эволюционировал в кроссовер. Теперь в линейке хорошо знакомой модели есть недорогая гибридная версия и ее стали продавать в Украине.
Дизайн Suzuki Vitara — как отличить гибрид
Внешний вид Suzuki Vitara знаком — он сдержанный и лаконичный. У авто выраженный двухобъемный силуэт с малыми углами наклона стоек крыши, а во внешнем виде господствуют грани и углы. Хромированная решетка радиатора сочетается с крупными светодиодными фарами. Задние крылья слегка расширены. Гибрид выдают разве что светодиодные фары с голубыми вставками и надпись на двери багажника.
Топовый вариант GLX узнается по 17-дюймовым дискам. Кроме того, автомобиль можно персонализировать с помощью двухцветной окраски.
Размеры Suzuki Vitara 2023:
- длина – 4175 мм;
- ширина – 1775 мм;
- высота – 1610 мм;
- колесная база – 2500 мм.
Просто, но со вкусом – салон Suzuki Vitara
Интерьер Suzuki Vitara – пример минимализма и гибрид в этом плане не стал исключением. Жесткого пластика внутри хватает, хотя присутствуют и вставки "под алюминий", и черные лакированные детали. В варианте GLX сиденья обшиты кожей и искусственной замшей.
Небольшой трехспицевый руль и серебристые циферблаты приборов знакомы не только по другим Vitara, но и по новому Suzuki S-Cross. Показания спидометра и тахометра хорошо считываются, а на центральный дисплей можно вывести графику работы гибридной установки.
Центральная панель увенчана традиционным для Suzuki Vitara циферблатом часов. 7,0-дюймовый тачскрин установлен уже в базовой версии, но мультимедийная система остается очень простой. Здесь минимальный набор функций, но Android Auto и Apple CarPlay есть, и это плюс.
Переключателей аудио и климат-контроля немного и они крупные, поэтому к ним привыкаешь быстро и ими легко пользоваться на ощупь. Ниже находятся USB-разъем и ниша, в которую поместится смартфон.
Насколько просторен гибрид Suzuki Vitara
У рулевой колонки изменяются высота и вылет, довольно широкий диапазон регулировок и у кресла водителя. Передние сиденья упругие и хорошо удерживают спину, а подогрев предусмотрен уже в базовом Suzuki Vitara 2023. Центральный подлокотник прячет узкий, но глубокий бокс – неплохое дополнение к средних размеров перчаточному ящику.
Посадка за рулем достаточно высокая, что вкупе с тоненькими стойками крыши обеспечивает хорошую обзорность, хотя боковые зеркала заднего вида Suzuki Vitara не самые большие. К габаритам компактного кроссовера несложно привыкнуть.
Пересядем назад. Второй ряд — явно не для высоких пассажиров, но мне при росте 176 см здесь хватает места и для ног, и над головой. Салон не очень широкий, поэтому двоим сзади комфортнее. Поскольку модель бюджетная, то здесь нет ни USB-портов, ни вентиляционных дефлекторов, ни даже подлокотника.
Объем багажника Suzuki Vitara не изменился в гибридной версии: он составляет 375 л в обычном состоянии и 1120 л со сложенными креслами второго ряда. Погрузочный проем широкий, а пол в отсеке – двухуровневый.
Комплектация Suzuki Vitara 2023
Базовая комплектация Suzuki Vitara 2023 не слишком богатая, хотя помимо кондиционера и аудиосистемы есть, например, камера заднего вида и 7 подушек безопасности. В топовом варианте GLX есть бесключевой доступ, климат-контроль, парктроник, панорамная крыша, датчики света и дождя. Кроме того, эта версия оснащена системами автоматического торможения и контроля разметки.
Как ведет себя гибрид Suzuki Vitara на дороге
"Мягкая" гибридная установка Suzuki Vitara состоит из 1,4-литровой бензиновой турбочетверки и 48-вольтного стартер-генератора на 10 кВт. Суммарная отдача несколько меньше, чем у стандартной 1,4-литровой Vitara – 129 л. с. против 140, но зато пиковый крутящий момент вырос с 220 до 235 Н∙м.
Характер у гибрида более спокойный, покладистый. Бензиновый двигатель быстро реагирует на нажатие газа, но не так резво раскручивается.
Лучше всего четверка чувствует себя после 2000 об/мин, а шумной становится только на высоких оборотах. Динамика при этом не изменилась – разгон до 100 км/ч занимает те же 10,2 с, а максимальная скорость составляет 190 км/ч.
Заявленный расход топлива составляет 6,2 л/100 км в смешанном цикле. У нас получилось 8,2-8,5 л/100 км в городском цикле и около 6 л/100 км на трассе.
Бездорожья не боится
6-ступенчатая автоматическая КПП работает плавно, а ее реакции быстрые. Правда, переключение режимов рычагом нечеткое – можно легко промахнуться и вместо Drive включить ручной режим.
Suzuki Vitara – один из немногих современных компактных кроссоверов, которые не боятся бездорожья. Полный привод можно принудительно подключить в режиме Lock на скорости до 60 км/ч. У него короткие свесы и клиренс 185 мм, а еще предусмотрена система помощи на спуске.
Управляемость Suzuki Vitara
На асфальте полный привод борется с недостаточной поворачиваемостью с помощью функции векторизации тяги. В управлении гибрид такой же, как и стандартный кроссовер Suzuki Vitara. Компактное авто юркое и маневренное, а его руль точный, хотя немного больше обратной силы ему не помешало бы.
Подвеска Suzuki Vitara энергоемкая, но достаточно упругая. Она справляется с дорожными неровностями, но порой на сильных выбоинах комфорт езды страдает. Зато благодаря таким настройкам кроссовер не слишком кренится.
Шумоизоляция гибрида такая же, как и у бензиновой модели, а это значит, что шины и работа подвески слышны, а на больших скоростях (после 110 км/ч) добавляются и аэродинамические шумы.
А вот тормозная система изменена – появилось рекуперативное торможение. Оно неплохо настроено и о рекуперации можно узнать разве что по графике на центральном дисплее.
Цена Suzuki Vitara 2023
Новый Suzuki Vitara в Украине стартует с 724 000 гривен за 1,6-литровую версию GL. Гибрид начинается с 872 000 гривен, а полноприводной вариант – это минимум 933 000 гривен. Это самый дешевый гибридный кроссовер с полным приводом. Впрочем, следует отметить, что обычная 1,4-литровая версия была еще доступнее, однако на данный момент на украинском рынке ее нет.
Вердикт Фокуса
Гибридный Suzuki Vitara – компактный кроссовер по невысокой цене, эконом-предложение с сегменте B-SUV. И именно ее цена позволяет закрывать глаза на такие вещи, как качество материалов отделки или шумоизоляция. Гибрид экономичный, не пасует на несложном бездорожье, а его подвеска неплохо приспособлена к украинским дорогам.
Плюсы гибрида Suzuki Vitara:
- невысокая цена;
- экономичный двигатель;
- неплохая проходимость, как для кроссовера.
Минусы гибрида Suzuki Vitara:
- тесный второй ряд;
- качество материалов отделки;
- слабая шумоизоляция.
Технические характеристики Suzuki Vitara
|Тип двигателя
|бензиновый с турбонаддувом и гибридная установка
|Количество и расположение цилиндров
|R4
|Объем двигателя
|1373
|Мощность двигателя, л. с./об/мин.
|129/5500
|Крутящий момент, Нм/об/мин.
|235/2000 - 3000
|Коробка передач
|6-ступенчатая автоматическая
|Привод
|подключаемый полный
|Расход топлива
|6,2-6,5 л/100 км
|Макс. скорость, км/ч
|190
|Разгон 0–100 км/ч, с
|10,2
|Объем топливного бака, л
|47