Бюджетный суперкар: в США создали нелепую копию Lamborghini Aventador (фото)

Автомобиль оснащен мощным 400-сильным двигателем V8. Также реплика получила изготовленный на заказ кузов, который делает ее похожей на оригинальный суперкар.

В США на продажу выставили необычную реплику суперкара Lamborghini Aventador. Копия построена на базе спорткара Pontiac GTO 2006 года выпуска. Подробности об авто рассказали в объявлении на Facebook.

Внешность этого авто пытались максимально приблизить к настоящему Lamborghini Aventador Roadster. Автомобиль получил похожие кузовные панели и оптику, а также колесные диски. Тем не менее пропорции реплики говорят о том, что перед нами неоригинальный суперкар.

Реплика получила сделанные на заказ кузовные панели Фото: Facebook

Владелец авто даже установил накладку на двигатель, которая делает его похожим на V12 с настоящего Lamborghini Aventador. Также сзади появился спойлер, которого нет на оригинальном суперкаре.

На двигатель установлен пластиковый корпус Фото: Facebook Сзади установлен спойлер Фото: Facebook

Под капотом расположен 6,0-литровый атмосферный двигатель V8 мощностью 400 л.с. и 542 Нм крутящего момента. Он не такой же мощный как 6,5-литровый V12 от Lamborghini на 700 сил, но этого достаточно, чтобы реплика была быстрой.

Сейчас автомобиль находится в Санта-Фе, штат Техас. Его стоимость составляет 35 000 долларов.

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