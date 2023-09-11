Легендарный Ferrari за $70 миллионов загорелся на автошоу (видео)

Ferrari 250 GTO — самая дорогая модель в истории итальянской марки. Выпущено лишь 36 таких авто и они прославились в автогонках.

В Великобритании на автошоу Goodwood Revival загорелся знаменитый Ferrari 250 GTO 1962 года. Баснословно дорогое авто чудом удалось спасти. Видео инцидента опубликовал в соцсети X (ранее известной как Twitter) индийский автожурналист и спортивный комментатор Сухаил Чандхок.

Спорткар вспыхнул во время гонки старинных авто

За рулем Ferrari 250 GTO пребывал брат Сухаила – экс-гонщик "Формулы-1" Карун Чандхок. Спорткар загорелся во время гонки на ретро-автомобилях, которую проводили на автодроме в Гудвуде.

Дорогой Ferrari 250 GTO 1962 года занесло в повороте, после чего в из задней части авто вырвалось пламя. Карун Чандхок смог вернуть контроль над авто и съехать с трассы на обочину, где машину быстро потушили.

К счастью, в пожаре никто не пострадал. Сам Ferrari 250 GTO получил незначительные повреждения крышки багажника. Его ремонт будет несложным, но и недешевым.

Ferrari 250 GTO – один из самых дорогих авто в мире, его стоимость доходит до 70 миллионов долларов. Столь высокая цена обусловлена редкостью (выпущено лишь 36 таких купе) и гоночными успехами модели – в 1962-1964 годах GTO принесли Ferrari три титула чемпиона мира.

Обтекаемое купе Ferrari 250 GTO оснащено высокооборотистым 3,0-литровым V12 мощностью 300 л. с. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 6 с и развить 280 км/ч.

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