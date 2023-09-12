Изменился до неузнаваемости: представлен новый Peugeot 3008 2024 (фото, видео)

Новый Peugeot 3008 кардинально изменился и стал купе-кроссовером. Модель дебютировала в электрическом исполнении, но в линейке останутся и гибридные версии.

Во Франции презентовал новый Peugeot 3008 третьего поколения. Кроссовер дебютировал в электрической версии E-3008, которая поступит в продажу в Европе с февраля 2024 года. Подробности модели раскрыли на официальном сайте концерна Stellantis.

Дизайн Peugeot 3008 2024

Новый Peugeot 3008 кардинально изменился внешне и стал ярким купе-кроссовером в стиле модели 408. Он привлекает стремительным силуэтом с аркообразной крышей, высокой оконной линией и слегка заостренной задней частью.

Peugeot 3008 стал купе-кроссовером Фото: Stellantis

Широкая безрамочная решетка радиатора сочетается с тоненькими диодными фарами, а ходовые огни напоминают следы от когтей льва. На выбор предложены литые диски диаметром 19 и 20 дюймов.

Кроссовер Peugeot E-3008 стал первой моделью концерна Stellantis на новейшей платформе STLA Medium. Он несколько подрос в размерах.

Задняя часть кроссовера заострена Фото: Stellantis

Габариты Peugeot 3008 2024:

длина – 4540 мм;

ширина – 1890 мм;

высота – 1640 мм;

колесная база – 2739 мм.

Интерьер и комплектация Peugeot 3008 2024

Салон Peugeot 3008 сохранил компоновку i-Cockpit с компактным рулем и высоко посаженным щитком приборов, однако теперь на передней панели установлен изогнутый 21-дюймовый дисплей. Сенсорные кнопки выполнены программируемыми, то есть для них можно выбрать функции.

На передней панели установлен широкий изогнутый дисплей Фото: Stellantis

Сиденья кроссовера получили сертификацию немецкой ассоциации врачей-ортопедов. Объем багажника Peugeot E-3008 составляет 520 л. В добавок, в салоне предусмотрены 17 отсеков для мелкой поклажи.

Базовая комплектация Peugeot 3008 2024 включает бесключевой доступ, камеру, парктроник, адаптивные круиз-контроль и климат-контроль с тепловым насосом, а также набор систем безопасности – автоматическое торможение, удержание в полосе, распознавание знаков и контроль усталости водителя.

В варианте GT добавлены электропривод багажника, беспроводная зарядка смартфонов, подогрев руля и всех сидений, вентиляция и массаж передних кресел. Среди опций есть камеры кругового обзора, система полуавтономного вождения и мощная 690-ваттная акустика Focal c 10 динамиками.

Сиденья получили сертификацию немецкой ассоциации ортопедов Фото: Stellantis

Электромобиль Peugeot E-3008, характеристики

Пока раскрыты характеристики только электрической версии E-3008, но заявлено, что в линейке модели также будут и гибриды. Электрокар Peugeot предложат в трех модификациях:

Electric 210 – один мотор, передний привод, 210 л. с. и 343 Н∙м, 8,7 с до 100 км/ч, батарея на 73 кВт∙ч, запас хода 525 км;

Dual Motor – два мотора, полный привод, 320 л. с. и 509 Н∙м, 6,4 с до 100 км/ч, батарея на 73 кВт∙ч, запас хода 525 км;

Long Range – один мотор, передний привод, 230 л. с. и 343 Н∙м, 8,9 с до 100 км/ч, батарея на 98 кВт∙ч, запас хода 700 км.

Новый Peugeot E-3008 оснащен 400-вольтным электрооборудованием и рассчитан на быструю зарядку мощностью до 160 кВт – в этом случае подзарядиться на 80% можно за 30 минут. К тому же, поддерживается функция двунаправленной зарядки – можно запитать от автомобиля различное электрооборудование. Кроссовер довольно маневренный — диаметр его разворота составляет 10,6 м.

Ранее Фокус сообщал, что смена поколений вскоре ожидает и кроссовер Peugeot 5008.

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