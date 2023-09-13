Мотоциклиста из Малайзии оштрафовали за самый маленький номерной знак в мире (фото)

Полиция Малайзии начала операцию, которая направлена на пресечение незаконной деятельности среди мотоциклистов. Уже на второй день правоохранители заметили мотоцикл со странными номерами.

Полиция Малайзии оштрафовала мотоциклиста с крошечным номерным знаком. Символы на нем едва различимы, особенно в движении. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

В сентябре полиция Малайзии начала операцию, которая направлена на пресечение незаконной деятельности среди мотоциклистов. Уже на второй день месяца было зафиксировано забавное нарушение.

К мотоциклу Yamaha была прикреплена номерная рамка, внутри которой есть крошечное изображение. Владелец транспортного средства заявил, что это настоящий номерной знак, но правоохранители не согласились с этим.

Символы на этом номерном знаке почти невозможно разглядеть Фото: facebook.com/Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia

По законам Малайзии, водители могут незначительно модифицировать свои номерные знаки. Тем не менее их уменьшение до крошечных размеров не является законным.

Неизвестно, какое наказание получил нарушитель за такой странный номерной знак. Всего местная полиция конфисковала более 200 мотоциклов всего за два дня.

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Известно, что в апреле мужчина также получил штраф от полиции. Тогда он ездил на мотоцикле с табличкой с надписью "Люблю тебя" вместо номерного знака.

Ранее Фокус писал, что украинские водители используют специальное устройство, которое меняет номера автомобиля на ходу.