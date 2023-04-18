Самый дорогой автомобильный номер в мире получил электрокар Tesla (видео)

Номерной знак с цифрой 7 заметили на черном электрокроссовере Tesla Model X Plaid. Это стало неожиданностью, учитывая стоимость авто.

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Автомобильный номер за 15 миллионов долларов заметили на электромобиле Tesla Model X, стоимостью 125 000 долларов. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

После того как 8 апреля в Дубае прошли торги за самый дорогой номер в мире, многие люди пытались угадать, какой автомобиль получит его. Можно было предположить, что они достанутся эксклюзивному авто стоимостью несколько миллионов долларов, но все оказалось гораздо интереснее.

Номерной знак с цифрой 7 заметили на черном электрокроссовере Tesla Model X Plaid. Стоимость этого автомобиля в 120 раз меньше, чем номер, за которым он закреплен.

В Сети многие люди стали спорить насчет такой инвестиции. За эти деньги можно было купить 120 электромобилей.

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С другой стороны, автомобильный номер можно считать идеальной инвестицией. С годами этот предмет не потеряет свою ценность, а преступники не захотят украсть его, так как продать такой номер будет практически невозможно.

Ранее Фокус рассказал, что в Чехии планируют создать реестр авто с украинскими номерами.