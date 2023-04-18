Найдорожчий автомобільний номер у світі отримав електрокар Tesla (відео)

Номерний знак з цифрою 7 помітили на чорному електрокросовері Tesla Model X Plaid. Це стало несподіванкою з огляду на вартість авто.

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Автомобільний номер за 15 мільйонів доларів помітили на електромобілі Tesla Model X вартістю 125 000 доларів. Про це повідомили на сайті AutoEvolution.

Після того, як 8 квітня в Дубаї пройшли торги за найдорожчий номер у світі, багато людей намагалися вгадати, який автомобіль отримає його. Можна було припустити, що вони дістануться ексклюзивному авто вартістю кілька мільйонів доларів, але все виявилося набагато цікавішим.

Номерний знак з цифрою 7 помітили на чорному електрокросовері Tesla Model X Plaid. Вартість цього автомобіля у 120 разів менша, ніж номер, за яким він закріплений.

У Мережі багато людей почали сперечатися щодо такої інвестиції. За ці гроші можна було купити 120 електромобілів.

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З іншого боку, автомобільний номер можна вважати ідеальною інвестицією. З роками цей предмет не втратить своєї цінності, а злочинці не захочуть вкрасти його, оскільки продати такий номер буде практично неможливо.

Раніше Фокус розповів, що у Чехії планують створити реєстр авто з українськими номерами.