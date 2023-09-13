В Украине выросли продажи автобусов: самые популярные марки августа (фото)

За 8 месяцев украинцы купили на 28% больше автобусов и микроавтобусов, чем за аналогичный период прошлого года. Большую часть из них составили новые модели.

В Украине увеличились продажи легковых авто, а также автобусов и микроавтобусов. С января по август украинцы купили 1767 таких транспортных средств. Об этом сообщили в ассоциации "Укравтопром".

В 2023 году с января по август в Украине купили на 28% больше автобусов и микроавтобусов, чем за аналогичный период прошлого года. Большую часть составили новые автомобили — 1094 единицы. Прирост в сравнении с прошлым годом составил 135%.

Также за 8 месяцев украинцы приобрели 673 автобуса и микроавтобуса с пробегом. Это на 26% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Чаще всего среди новых моделей украинцы выбирают автобусы Citroen Фото: Stellantis

ТОП-5 самых популярных новых автобусов и микроавтобусов в Украине:

Citroen — 350 авто. Ataman — 311 авто. Etalon — 221 авто. Ford — 61 авто. Volkswagen — 45 авто.

Автобусы Mercedes-Benz пользуются наибольшим спросом на вторичном рынке Фото: Mercedes-Benz

ТОП-5 самых популярных подержанных автобусов и микроавтобусов в Украине:

Mercedes-Benz — 203 авто. Van Hool — 124 авто. MAN — 40 авто. Volvo — 34 авто. VDL — 30 авто.

Ранее Фокус рассказал, какие новые автомобили покупают в разных регионах Украины.

Также мы писали, что украинцы стали покупать больше автомобилей из Китая.