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В Украине выросли продажи автобусов: самые популярные марки августа (фото)

Владислав Григорьев
Фото: Mercedes-Benz | Автобусы и микроавтобусы Mercedes-Benz популярны среди подержанных моделей

За 8 месяцев украинцы купили на 28% больше автобусов и микроавтобусов, чем за аналогичный период прошлого года. Большую часть из них составили новые модели.

В Украине увеличились продажи легковых авто, а также автобусов и микроавтобусов. С января по август украинцы купили 1767 таких транспортных средств. Об этом сообщили в ассоциации "Укравтопром".

В 2023 году с января по август в Украине купили на 28% больше автобусов и микроавтобусов, чем за аналогичный период прошлого года. Большую часть составили новые автомобили — 1094 единицы. Прирост в сравнении с прошлым годом составил 135%.

Также за 8 месяцев украинцы приобрели 673 автобуса и микроавтобуса с пробегом. Это на 26% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Чаще всего среди новых моделей украинцы выбирают автобусы Citroen
Фото: Stellantis

ТОП-5 самых популярных новых автобусов и микроавтобусов в Украине:

  1. Citroen — 350 авто.
  2. Ataman — 311 авто.
  3. Etalon — 221 авто.
  4. Ford — 61 авто.
  5. Volkswagen — 45 авто.
Автобусы Mercedes-Benz пользуются наибольшим спросом на вторичном рынке
Фото: Mercedes-Benz

ТОП-5 самых популярных подержанных автобусов и микроавтобусов в Украине:

  1. Mercedes-Benz — 203 авто.
  2. Van Hool — 124 авто.
  3. MAN — 40 авто.
  4. Volvo — 34 авто.
  5. VDL — 30 авто.

Ранее Фокус рассказал, какие новые автомобили покупают в разных регионах Украины.

Также мы писали, что украинцы стали покупать больше автомобилей из Китая.