Новый BMW M3 впервые станет электромобилем: первые подробности и фото

Следующее поколение BMW M3 может получить электрическую установку суммарной мощностью более 1000 сил. Также заряженный седан будет доступен и в версии с ДВС.

Заряженный седан BMW M3 следующего поколения впервые станет электромобилем. Новинка должна дебютировать уже в 2027 году. Об этом сообщили на сайте InsideEVs.

Руководитель отдела разработки BMW Франк Вебер подтвердил, что заряженный седан M3 нового поколения получит электрическую силовую установку. Тем не менее модель предложат и в версии с ДВС.

Вебер заявили, что в BMW работают над усовершенствованием 3,0-литрового турбированного двигателя S58, которым оснащаются множество заряженных моделей бренда, в частности M3 и M4. Мотор станет еще мощнее и экологичнее, чтобы соответствовать стандарту Евро-7.

Ожидается, что следующее поколение BMW 3-Series будет основано на новейшей платформе Neue Klasse. Заряженная версия также разделит эту архитектуру.

По слухам, самая экстремальная версия BMW M3 получит четыре электромотора суммарной мощностью более 1000 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать менее 3 секунд.

Несколько месяцев назад впервые был замечен необычный прототип на базе BMW i4 M50. Вероятнее всего, он является основной для нового BMW M3.

Загадочный прототип BMW i4 M50 оснащен четырьмя электромоторами Фото: Motor1.com

Ранее Фокус рассказал, что BMW решили отказаться от сервиса, который предлагал подогрев сидений для авто по подписке.