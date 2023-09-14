Toyota готовит инновационные электромобили с запасом хода до 800 км

Новые электромобили Toyota станут не только эффективнее, но и дешевле. К 2028 году появятся электрические модели с запасом хода до 1000 км.

Toyota готовит семейство электромобилей следующего поколения. Первые модели появятся уже в 2026 году, а запас хода составит до 800 км на одном заряде. Об этом рассказали на сайте Autocar.

В Toyota заявили, что их будущие электромобили получат более продвинутые аккумуляторные батареи. Также они будут значительно дешевле, чем электрокроссовер bZ4X.

Для электромобилей сперва предложат две аккумуляторные батареи — литий-ионную Performance и литий-железо-фосфатную Popularisation. Первый вариант обеспечит запас хода до 800 км на одном заряде, а второй — предназначен для доступных моделей.

С 2027 по 2028 году появится литий-ионная батарея High Performance. Она позволит увеличить запас хода электромобилей до 1000 км.

К 2030 году Toyota планирует продать по всеми миру 3,5 миллиона электрокаров. Большая часть из них получит новые аккумуляторные батареи.

Еще одной особенностью новых батарей станет их плоская форма. Благодаря этому удастся улучшить аэродинамику электромобилей.

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