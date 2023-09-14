В Киеве заметили редкий тюнингованный спорткар BMW (фото)

Спортивное купе BMW Alpina B4 Bi-Turbo оснащено 410-сильной турбошестеркой. Его максимальная скорость превышает 300 км/ч.

В центре Киева сфотографировали редкий BMW Alpina — купе B4 Bi-Turbo 2016 года. В Украине немного таких автомобилей. Снимки спорктара появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Компания Alpina изначально занималась созданием гоночных авто, а c 80-х годов выполняет тюнинг BMW. Модель B4 Bi-Turbo основана на BMW 4 Series F32 и является альтернативой купе M4.

Как и BMW M4, Alpina B4 Bi-Turbo оснащен 3,0-литровой турбошестеркой, но ее отдача несколько меньше – 410 л. с. и 600 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 4,2 с, а максимальная скорость не ограничена и составляет 303 км/ч. Кроме того, доработаны ходовая и тормоза BMW.

Максимальная скорость авто составляет 303 км/ч Фото: Topcars UA

От стандартного купе BMW 4 Series F32 версия Alpina B4 Bi-Turbo узнается по обвесу, спойлеру на крышке багажника и фирменными спицованными колесными дисками. Кроме того, боковины авто украшены графикой Alpina. В салоне установлены спортивные сиденья и руль, а в отделке использована более дорогая кожа.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине есть и гораздо более редкий кабриолет BMW Alpina B3 — таких авто выпустили лишь три.

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