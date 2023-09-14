Размером с чемодан: Honda представила необычный складной электросамокат (фото)

Honda Motocompacto поступит в продажу уже в ноябре этого года. Электросамокат может проехать 19 км на одном заряде и развивать скорость до 24 км/ч.

Honda представила необычный электрический самокат Motocompacto. Его можно легко сложить до размеров чемодана и носить с собой. Об этом рассказали на сайте Jalopnik.

Honda Motocompacto вдохновлен складным миниатюрным мопедом Motocompo, который выпускался в 1980-х. Новая модель более современная и работает на электротяге.

Honda Motocompacto можно носить с собой Фото: Honda

Самокат весит всего 18,7 кг, что позволяет переносить его с собой. Также его можно положить в багажник автомобиля, где он не будет занимать много места.

Honda Motocompacto получил сиденье высотой 62,23 мм. Также в самокате есть отсек для хранения вещей, подножки и цифровой спидометр.

Honda Motocompacto имеет складное сиденье Фото: Honda

Honda Motocompacto оснащен электромотором с постоянными магнитами мощностью 0,67 л.с. Максимальная скорость составляет 24 км/ч.

Силовая установка питается от аккумуляторной батареи емкостью 6,8 А⋅час. Запас хода составляет 19 км на одном заряде.

Honda Motocompacto поступит в продажу уже в ноябре этого года. Стоимость электрического самоката составляет 995 долларов.

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