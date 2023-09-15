Ради просмотров: спорткар Dodge за $80 000 превратили в необычную лодку (фото)

Стоимость Dodge Challenger SRT Hellcat Widebody в США составляет от 80 000 долларов. Во время съемки видео спорткар пережил множество издевательств.

Блогер по имени Коди, который известен своими издевательствами над дорогими авто, превратил Dodge Challenger SRT Hellcat Widebody в нестандартную лодку. В таком виде спорткар даже испытали на земле. Видео опубликовали на YouTube-канале WhistlinDiesel.

Блогер и его команда Dodge Challenger SRT Hellcat Widebody сняли задние колеса со спорткара и заменили их конструкцией, которое способно грести под водой. Во время первой попытки от нее отсоединились деревянные элементы.

Также Коди выяснил, что тормоза спорткара не работают на воде. Тем не менее Dodge Challenger SRT Hellcat Widebody способен эффектно разбрызгивать воду на расстояние 61 метр.

Блогер попытался разбить об спорткар бутылку шампанского, как это принято делать у моряков, но пластиковый бампер не позволил этого сделать. Только после того, как бутылка оставила множество вмятин на кузове, она разбилась.

Позже Dodge Challenger SRT Hellcat Widebody испытали на суше. В итоге алюминиевая конструкция, которая предназначалась для гребли, не выдержала и сломалась, повредив заднюю часть спорткара.

Dodge Challenger SRT Hellcat Widebody оснащен 6,2-литровым компрессорным двигателем V8 мощностью 717 л.с. и 889 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 3,4 секунды, а максимальная скорость составляет 327 км/ч. Стоимость спорткара в США составляет от 80 000 долларов.

Ранее Фокус рассказал, что в США на аукционе продали Dodge Challenger SRT Demon 170 за 700 000 долларов.