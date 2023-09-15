Цена $27 000 и дизайн как у Tucson: Hyundai презентовали недорогую семейную модель (фото)

Новый Hyundai Custin — пятиметровый минивэн с оригинальным дизайном и просторным салоном. Топовая версия модели получила камеры кругового обзора, электропривод и вентиляцию сидений.

Представлен новый бюджетный минивэн Hyundai Custin. Большая семейная модель на базе Hyundai Tucson поступит в продажу по цене примерно от 27 000 до 40 000 долларов. Подробности новинки появились на официальном сайте Hyundai.

Передняя часть выполнена в стиле Hyundai Tucson Фото: Hyundai

Новый Hyundai Custin – экспортная версия модели Custo, которую до недавних пор выпускали и продавали исключительно в Китае. Теперь ее географию решили расширить. Авто станет более компактной и доступной альтернативой Hyundai Staria.

Минивэн Hyundai построен на платформе Tucson, но значительно крупнее кроссовера – достигает 4950 мм в длину, 1850 мм в ширину и 1734 мм в высоту при колесной базе в 3055 мм.

Минивэн оснащают бензиновыми турбомоторами Фото: Hyundai

Родство с Hyundai Tucson просматривается в дизайне. Во внешнем виде преобладают грани, а в широкую решетку радиатора интегрированы ходовые огни.

В салоне у Hyundai Tucson позаимствованы руль и кнопочный селектор КПП. Минивэн получил цифровую панель приборов и 10,4-дюймовый тачскрин портретного формата на наклоненной центральной панели. Доступны версии на 6 и 7 мест, причем в шестиместном варианте установлен кресла второго ряда с электроприводом и подставками для отдыха ног.

На центральной панели установлен портретный тачскрин Фото: Hyundai

Новый Hyundai Custin довольно богато оснащен – уже в базовой версии салон отделан кожей, есть камера, диодные фары, климат-контроль, круиз-контроль и электропривод сдвижных дверей. Топовый вариант получил два люка, камеры кругового обзора, подогрев и вентиляцию кресел первых двух рядов, системы автоматического торможения и контроля "слепых" зон.

Доступны версии модели на 6 и 7 мест Фото: Hyundai

Минивэн Hyundai Custin 2023 оснащают бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (170 л. с.) и 2,0 л (236 л. с.). Обе версии получили 8-ступенчатую автоматическую КПП.

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