Польша вслед за странами Балтии не будет пускать авто на российских номерах

Ранее такой запрет ввели в Эстонии, Латвии и Литве. В Германии въезд машин с российскими номерами считают "запрещенным импортом".

С 17 сентября 2023 года в Польше будет действовать запрет на въезд автомобилей с российскими номерами. Об этом сообщает пресс-служба министра внутренних дел страны Мариуша Каминского.

"После публикации 8 сентября этого года директив Европейской Комиссии о запрете въезда автомобилей, зарегистрированных в России, в ЕС, я хотел бы сообщить, что этот запрет на польской границе будет действовать с завтрашнего дня и вступит в силу сегодня в полночь", — отметил Каминский.

Важно США ввели новые санкции против ведущих российских автопроизводителей

Ранее машины с российскими номерами решили не пускать в Эстонию, Литву и Латвию.

8 сентября 2023 года Еврокомиссия опубликовала разъяснения по введенным ранее санкциям против РФ. Например, в Германии действует трактовка запретов, согласно которой въезд в ЕС на машинах, зарегистрированных в РФ, считается запрещенным импортом.

Из разъяснения Еврокомиссии следует, что под санкции попадают любые автомобили, в том числе частные.

Напомним, в Германии изымали авто на российских номерах летом 2023 года.

Также Фокус писал о запланированных санкциях на российские алмазы в Евросоюзе с 1 января 2024 года.