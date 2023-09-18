Представлен новый кроссовер от JAC и Huawei с запасом хода 1300 км (фото)

Гибрид JAC QX расходует всего 1,33 л на 100 км в комбинированном цикле. Электронику и мультимедийную систему для кроссовера разработали в Huawei.

В Китае презентовали новый JAC QX. Компактный гибридный кроссовер поступает в продажу на родине по цене от 129 900 до 149 900 юаней ($17 800 – 20 600). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Гибрид способен проехать 120 км на электротяге Фото: CarNewsChina

Кроссовер создан на базе JAC Sehol QX и является первым подзаряжаемым гибридом в истории китайского бренда. Это среднеразмерная модель с широкой решеткой радиатора, "двухэтажной" оптикой и рельефными боковинами.

Размеры JAC QX 2023:

длина – 4605 мм;

ширина – 1890 мм;

высота – 1700 мм;

колесная база – 2720 мм.

Мультимедиа для авто разработали в Huawei Фото: CarNewsChina

В салоне на передней панели установлены два дисплея. Мультимедийную систему с голосовым управлением и системы активной безопасности для JAC QX разработали в Huawei. Кроссовер получил спортивные сиденья.

Гибридный кроссовер JAC QX оснащен 1,5-литровой 110-сильной бензиновой четверкой и электромотором на 204 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 7,3 с.

Спереди установлены спортивные кресла Фото: CarNewsChina

Аккумуляторная батарея на 21,7 кВт∙ч позволяет проехать 120 км в электрическом режиме. Расход топлива в комбинированном цикле составляет 1,33 л/100 км. Суммарный запас хода на бензине и электротяге составляет 1300 км. Зарядка батареи занимает 3,5 часа.

Ранее Фокус сообщал, что Huawei выпустили конкурента Tesla с запасом хода 700 км.

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