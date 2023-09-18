Культовый американский внедорожник 70-х вернули в производство (фото)

Chevrolet K5 Blazer получил современное оборудование и множество других доработок. Внедорожник оснастили 430-сильным двигателем V8 от спорткара Corvette.

Ателье Ringbrothers представило рестомод внедорожника Chevrolet Blazer 1972 года. Проект получил название RASKAL и имеет множество отличий от оригинального авто. Об этом сообщили на сайте Top Gear.

Chevrolet K5 Blazer первого поколения выпускался с 1969 до 1972 года. Это был двухдверный внедорожник, который был доступен в версиях с задним или полным приводом.

RASKAL получил новую жесткую крышу, измененные крылья и багажник, а также современную оптику. Внедорожник оснастили новыми 18-дюймовыми колесными дисками, которые обуты во внедорожные шины.

Внедорожник получил новые 18-дюймовые колесные диски Фото: Ringbrothers

В интерьере появились новые сиденья и улучшенная панель приборов. Также можно заметить новый руль из кожи.

Chevrolet Blazer получил измененный интерьер Фото: Ringbrothers

Под капотом RASKAL установлен 6,2-литровый двигатель LS3 V8 мощностью 430 л.с. и 425 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 4-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач.

Стоимость внедорожника не раскрывается. Каждый автомобиль будет построен вручную с учетом всех пожеланий клиента.

Ранее Фокус рассказал, что тюнинг-ателье Manhart Performance представило пакет доработок для купе BMW 2002 tii 1971 года.