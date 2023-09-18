Новый Toyota Land Cruiser 250 презентовали в Европе: подробности и фото
Toyota Land Cruiser 250 дебютировал в Европе с проверенным 2,8-литровым турбодизелем на 204 л. с. Позже будут предложены гибрид и 280-сильная бензиновая версия.
Новый Toyota Land Cruiser 250 добрался до Европы. Преемника Prado представили в Германии, а его продажи стартуют в начале 2024 года. Об этом сообщается на официальном сайте Toyota.
Внедорожник показали в городке Ордруф на фестивале Bush Taxi Meeting – слете поклонников Toyota Land Cruiser, собравшем 1200 авто со всей Европы.
В Германии новый Toyota Land Cruiser 250 показали в лимитированной версии First Edition – таких авто выпустят только 3000. Их отличает ретро-дизайн передней части с круглыми светодиодными фарами, особая отделка салона и расширенная комплектация, включающая подогрев и вентиляцию сидений.
Внедорожник Toyota дебютировал на европейском рынке со знакомым 2,8-литровым турбодизелем на 204 л. с. и новой 8-ступенчатой автоматической КПП. Позже его дополнят "мягкой" гибридной установкой, а в отдельных странах Европы будет доступен и 2,4-литровый бензиновый турбомотор мощностью 280 л. с.
Естественно, все Toyota Land Cruiser 250 2024 будут оснащены полным приводом с понижающей передачей, а также внедорожным круиз-контролем Crawl Control и системой выбора режимов для разных типов бездорожья. В варианте First Edition оснащение также включает блокировку заднего дифференциала.
Ранее Фокус рассказывал, что Toyota готовит компактный внедорожник в стиле Land Cruiser.
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