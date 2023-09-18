2500 сил и карбоновый кузов: представлен самый мощный электромобиль в мире (фото)

Новый Tushek Aeon E может стать самым мощным серийным электромобилем в мире. Помимо этого гиперкар будет доступен с гибридной силовой установкой мощностью 1930 сил.

Словенский бренд Tushek показал гиперкар Aeon. Новинка будет доступна в двух версиях — на электротяге или с гибридной силовой установкой. Об этом рассказали на сайте MotorAuthority.

Tushek Aeon H оснащен гибридной силовой установкой Фото: Tushek Tushek Aeon E оснащен электрической силовой установкой Фото: Tushek

Компания Tushek не обрела мировую известность, но ее новый проект может изменить это. Гиперкар Aeon имеет стильный дизайн с карбоновым кузовом и множество аэродинамичных элементов.

Новинка получила необычные двери-бабочки, которые часто можно встретить в суперкарах McLaren или на некоторых моделях Ferrari. Сзади расположено активное антикрыло.

Аэродинамике Tushek Aeon уделили особое внимание Фото: Tushek

Tushek Aeon H оснащен гибридной силовой установкой с двигателем V8 и двумя электромоторами суммарной мощностью 1930 л.с. Она передает крутящий момент на все четыре колеса. Вес составит 1478 кг.

Версия Tushek Aeon E оснащена четырьмя электромоторами суммарной мощностью 2500 л.с. Электрическая модификация будет весить около 1700 кг.

Публичная премьера Aeon Tushek состоится через две недели. Тогда и станут известны многие технические характеристики новинки.

Гиперкар будет выпущен ограниченным тиражом менее чем 100 экземпляров. Стоимость модели не раскрывается.

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