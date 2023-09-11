600 сил и двери "крыло чайки": итальянцы представили необычный суперкар (фото)

Ares S1 Gullwing получил стильный дизайн с дверьми "крыло чайки". Под капотом расположен 600-сильный двигатель V8, а разгон до сотни занимает 3 секунды.

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Итальянская компания Ares Modena представила свой новый суперкар — S1 Gullwing. Новинка отличается стильным дизайном и основана на Chevrolet Corvette C8. Об этом рассказали на сайте Top Gear.

Ares S1 Gullwing получил стильный дизайн с необычными фарами. На бампере есть несколько воздухозаборников, а ниже расположен карбоновый сплиттер.

Сзади установлены узкие фонари, которые объединены в один блок. Выхлопные патрубки выходят напрямую с моторного отсека.

Выхлопные патрубки выходят напрямую с моторного отсека Фото: Ares Modena

Главной особенностью Ares S1 Gullwing являются двери "крыло чайки". Они открываются вверх, что упрощает высадку и посадку водителя и его пассажира в узком пространстве.

В интерьере установлены три дисплея Фото: Ares Modena

Новинка основана на Chevrolet Corvette C8. От этой модели суперкар получил и 6,2-литровый атмосферный двигатель V8 мощностью 600 л.с. и 640 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 3 секунды. Максимальная скорость составляет 296 км/ч.

Кузов Ares S1 Gullwing изготовлен вручную из углеродного волокна. Вес суперкара составляет всего 1380 кг.

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Новинка поступит в продажу уже в конце 2023 года. Начальная стоимость суперкара пока неизвестна.

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