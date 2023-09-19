Ретро-дизайн и мощный двигатель: американцы определили самый красивый пикап в мире (фото)

Победителем выставки стал рестомод пикапа Ford Pickup 1940 года выпуска. Автомобиль был сильно модифицирован, но остался узнаваемым.

На выставке O'Reilly Auto Parts Grand National Truck Show в США собрали множество необычных тюнингованных пикапов и грузовиков. Жюри определило самый красивый автомобиль, который посетил мероприятие. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

На шоу собрались сотни участников с разных штатов, которые решили показать свои творения публике. Среди них есть множество ярких и нестандартных автомобилей.

Победителем выставки стал рестомод пикапа Ford Pickup 1940 года выпуска. Автомобиль получил множество доработок, включая новые хромированные бампера и выхлопные патрубки.

Пикап Ford перекрасили в яркий цвет Glasurit Ornament Green Фото: Kahn Media Кузов пикапа изготовлен вручную Фото: Kahn Media На шинах есть декоративные белые полосы Фото: Kahn Media

Пикап покрасили в цвет Glasurit Ornament Green. Внешний вид дополняют хромированные колесные диски с белыми полосами на шинах.

Автомобиль построило ателье South City Rod & Custom. Он был изготовлен на заказ для энтузиаста Грега Тидвелла.

Под капотом расположен 6,3-литровый двигатель V8 мощностью 450 л.с. Его отдача сопоставима с современным заряженным Ford F-150 Raptor.

Победитель конкурса получил денежный приз в размере 12 500 долларов. Всего на мероприятии показали более 200 автомобилей.

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