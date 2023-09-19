Разделы
Материалы
Авто

Ретро-дизайн и мощный двигатель: американцы определили самый красивый пикап в мире (фото)

Владислав Григорьев
Фото: Kahn Media | Выставка O'Reilly Auto Parts Grand National Truck Show собрала тысячи зрителей

Победителем выставки стал рестомод пикапа Ford Pickup 1940 года выпуска. Автомобиль был сильно модифицирован, но остался узнаваемым.

На выставке O'Reilly Auto Parts Grand National Truck Show в США собрали множество необычных тюнингованных пикапов и грузовиков. Жюри определило самый красивый автомобиль, который посетил мероприятие. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

На шоу собрались сотни участников с разных штатов, которые решили показать свои творения публике. Среди них есть множество ярких и нестандартных автомобилей.

Победителем выставки стал рестомод пикапа Ford Pickup 1940 года выпуска. Автомобиль получил множество доработок, включая новые хромированные бампера и выхлопные патрубки.

Пикап Ford перекрасили в яркий цвет Glasurit Ornament Green
Фото: Kahn Media
Кузов пикапа изготовлен вручную
Фото: Kahn Media
На шинах есть декоративные белые полосы
Фото: Kahn Media

Пикап покрасили в цвет Glasurit Ornament Green. Внешний вид дополняют хромированные колесные диски с белыми полосами на шинах.

Автомобиль построило ателье South City Rod & Custom. Он был изготовлен на заказ для энтузиаста Грега Тидвелла.

Под капотом расположен 6,3-литровый двигатель V8 мощностью 450 л.с. Его отдача сопоставима с современным заряженным Ford F-150 Raptor.

Победитель конкурса получил денежный приз в размере 12 500 долларов. Всего на мероприятии показали более 200 автомобилей.

На выставке показали более 200 автомобилей
Фото: Kahn Media
Этот Dodge Ram Van получил множество необычных модификаций
Фото: Kahn Media
На выставке можно было заметить кастомный Chevrolet C10
Фото: Kahn Media

Ранее Фокус писал, что в США на продажу выставили необычный пикап SsangYong Actyon Sports.