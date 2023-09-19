Ретро-дизайн и мощный двигатель: американцы определили самый красивый пикап в мире (фото)
Победителем выставки стал рестомод пикапа Ford Pickup 1940 года выпуска. Автомобиль был сильно модифицирован, но остался узнаваемым.
На выставке O'Reilly Auto Parts Grand National Truck Show в США собрали множество необычных тюнингованных пикапов и грузовиков. Жюри определило самый красивый автомобиль, который посетил мероприятие. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.
На шоу собрались сотни участников с разных штатов, которые решили показать свои творения публике. Среди них есть множество ярких и нестандартных автомобилей.
Победителем выставки стал рестомод пикапа Ford Pickup 1940 года выпуска. Автомобиль получил множество доработок, включая новые хромированные бампера и выхлопные патрубки.
Пикап покрасили в цвет Glasurit Ornament Green. Внешний вид дополняют хромированные колесные диски с белыми полосами на шинах.
Автомобиль построило ателье South City Rod & Custom. Он был изготовлен на заказ для энтузиаста Грега Тидвелла.
Под капотом расположен 6,3-литровый двигатель V8 мощностью 450 л.с. Его отдача сопоставима с современным заряженным Ford F-150 Raptor.Важно
Победитель конкурса получил денежный приз в размере 12 500 долларов. Всего на мероприятии показали более 200 автомобилей.
Ранее Фокус писал, что в США на продажу выставили необычный пикап SsangYong Actyon Sports.