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Авто

Ретродизайн і потужний двигун: американці визначили найкрасивіший пікап у світі (фото)

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Фото: Kahn Media | Виставка O'Reilly Auto Parts Grand National Truck Show зібрала тисячі глядачів

Переможцем виставки став рестомод пікапа Ford Pickup 1940 року випуску. Автомобіль був сильно модифікований, але залишився впізнаваним.

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На виставці O'Reilly Auto Parts Grand National Truck Show у США зібрали безліч незвичайних тюнінгованих пікапів і вантажівок. Журі визначило найкрасивіший автомобіль, який відвідав захід. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

На шоу зібралися сотні учасників з різних штатів, які вирішили показати свої творіння публіці. Серед них є безліч яскравих і нестандартних автомобілів.

Переможцем виставки став рестомод пікапа Ford Pickup 1940 року випуску. Автомобіль отримав безліч доопрацювань, включно з новими хромованими бамперами та вихлопними патрубками.

Пікап Ford Pickup 1940 Fullscreen
Пікап Ford перефарбували в яскравий колір Glasurit Ornament Green
Фото: Kahn Media
Пікап Ford Pickup 1940 Fullscreen
Кузов пікапа виготовлений вручну
Фото: Kahn Media
Пікап Ford Pickup 1940 Fullscreen
На шинах є декоративні білі смуги
Фото: Kahn Media
Пікап Ford Pickup 1940
Пікап Ford Pickup 1940
Пікап Ford Pickup 1940

Пікап пофарбували в колір Glasurit Ornament Green. Зовнішній вигляд доповнюють хромовані колісні диски з білими смугами на шинах.

Автомобіль побудувало ательє South City Rod & Custom. Його було виготовлено на замовлення для ентузіаста Грега Тідвелла.

Під капотом розташований 6,3-літровий двигун V8 потужністю 450 к.с. Його віддача порівнянна з сучасним зарядженим Ford F-150 Raptor.

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Переможець конкурсу отримав грошовий приз у розмірі 12 500 доларів. Загалом на заході показали понад 200 автомобілів.

Виставка O'Reilly Auto Parts Grand National Truck Show Fullscreen
На виставці показали понад 200 автомобілів
Фото: Kahn Media
Dodge Ram Van Fullscreen
Цей Dodge Ram Van отримав безліч незвичайних модифікацій
Фото: Kahn Media
Chevrolet C10 Fullscreen
На виставці можна було помітити кастомний Chevrolet C10
Фото: Kahn Media
Виставка O'Reilly Auto Parts Grand National Truck Show
Dodge Ram Van
Chevrolet C10

Раніше Фокус писав, що в США на продаж виставили незвичайний пікап SsangYong Actyon Sports.