В Киеве заметили уникальный внедорожник Mercedes-Maybach G-Class (фото)

Mercedes-Maybach G650 Landaulet — дорогая удлиненная версия Гелендвагена с V12 под капотом. Выпущено лишь 99 таких внедорожников.

В Киеве сфотографировали редчайший Mercedes-Maybach G650 Landaulet. Роскошный внедорожник является настоящим раритетом. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Внедорожник воссоздали украинские мастера Фото: auto.ria.com

Mercedes-Maybach G650 Landaulet – лимитированная люксовая версия Гелендвагена, представленная в 2017 году. Всего выпустили только 99 таких авто с 630-сильным V12 твин-турбо объемом 6 литров. Их цена составляла 460 000 евро.

Mercedes G-Class удлинили до 5,3 м и добавили мягкую складывающуюся крышу над задними сиденьями. На втором ряду установлены два отдельных кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем.

В основе внедорожника лежит Mercedes G-Class 2001 года Фото: auto.ria.com

Впрочем, этот Гелендваген не является оригинальным – это копия Mercedes-Maybach G650 Landaulet, созданная украинскими мастерами. Внедорожник построили в Никополе Днепропетровской области.

Роскошный Mercedes-Maybach G650 Landaulet воссоздали до малейших деталей. Впрочем, у этого автомобиля отсутствует V12 под капотом – за основу взят Mercedes G500 2001 года с 5,0-литровым V8. Ранее внедорожник продавали за 250 000 долларов.

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