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Миниатюрная легенда: в Украине заметили культовый хэтчбек Mini 90-х (фото)

Владислав Григорьев
Фото: Topcars UA | Оригинальный Mini был очень популярен во многих странах мира

Этот Mini окрашен в знаменитый цвет British Racing Green и имеет неплохое состояние. Хэтчбек оснащен 53-сильным двигателем и может развивать скорость до 143 км/ч.

В Киеве заметили культовый хэтчбек Rover Mini 1993 года выпуска. Эта модель является одним из главных символов британского автомобилестроения. Снимки авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Оригинальный Mini выпускался с 1959 года до 2000 года. Позже торговую марку выкупил концерн BMW, который наладил производство совершенно новой модели.

Оригинальный Mini выпускался 41 год
Фото: Wikipedia

Помимо оригинального хэтчбека существовало множество необычных модификаций, включая кабриолет и универсал. Некоторые версии сильно отличались от стандартного авто.

Mini выпускали с разными названиями:

  • Austin 850;
  • Rover Mini;
  • Austin Cooper;
  • Austin Mini;
  • Austin Partner;
  • Austin Seven;
  • Innocenti Mini;
  • Leyland Mini;
  • Morris 850;
  • Morris Mascot;
  • Morris Mini Minor;
  • Riley Elf;
  • Wolseley 1000;
  • Wolseley Hornet.

Замеченный в Киеве хэтчбек окрашен в зеленый цвет British Racing Green. Внешний вид дополняют декоративные белые полосы.

Хэтчбек окрашен в культовый цвет British Racing Green
Фото: Topcars UA

Этот Rover Mini отличается расширителями колесных арок белого цвета. Крыша авто также окрашена в белый цвет.

Rover Mini оснащен 1,3-литровым бензиновым двигателем мощностью 53 л.с. и 92 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 4-ступенчатой механической коробкой переключения передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 13,8 секунды. Максимальная скорость составляет 143 км/ч.

Ранее Фокус писал, что в Киеве сфотографировали спортивное купе Lotus Evora.