Миниатюрная легенда: в Украине заметили культовый хэтчбек Mini 90-х (фото)
Этот Mini окрашен в знаменитый цвет British Racing Green и имеет неплохое состояние. Хэтчбек оснащен 53-сильным двигателем и может развивать скорость до 143 км/ч.
В Киеве заметили культовый хэтчбек Rover Mini 1993 года выпуска. Эта модель является одним из главных символов британского автомобилестроения. Снимки авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Оригинальный Mini выпускался с 1959 года до 2000 года. Позже торговую марку выкупил концерн BMW, который наладил производство совершенно новой модели.
Помимо оригинального хэтчбека существовало множество необычных модификаций, включая кабриолет и универсал. Некоторые версии сильно отличались от стандартного авто.
Mini выпускали с разными названиями:
- Austin 850;
- Rover Mini;
- Austin Cooper;
- Austin Mini;
- Austin Partner;
- Austin Seven;
- Innocenti Mini;
- Leyland Mini;
- Morris 850;
- Morris Mascot;
- Morris Mini Minor;
- Riley Elf;
- Wolseley 1000;
- Wolseley Hornet.
Замеченный в Киеве хэтчбек окрашен в зеленый цвет British Racing Green. Внешний вид дополняют декоративные белые полосы.
Этот Rover Mini отличается расширителями колесных арок белого цвета. Крыша авто также окрашена в белый цвет.
Rover Mini оснащен 1,3-литровым бензиновым двигателем мощностью 53 л.с. и 92 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 4-ступенчатой механической коробкой переключения передач.
Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 13,8 секунды. Максимальная скорость составляет 143 км/ч.
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