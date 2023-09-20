Новый спортивный электрокроссовер Nissan заметили во время испытаний (фото)

Новый Nissan Ariya Nismo получит обвес, задний спойлер и 20-дюймовые диски. Мощность силовой установки увеличат, а управляемость кроссовера улучшат.

Электромобиль Nissan Ariya вскоре получит спортивную версию от Nismo. Она должна дебютировать в 2024 году, а пока кроссовер заметили во время тестов на немецком автодроме Нюрбургринг. Об этом сообщает сайт Motor1.

Электрокроссовер получил обвес и 20-дюймовые диски Фото: Motor1.com

Новый Nissan Ariya Nismo во время испытаний не прикрыли камуфляжем, что позволило рассмотреть его дизайн. Внешность электромобиля стала агрессивнее.

Кроссовер Nissan Ariya Nismo получил аэродинамический обвес и дополнительные воздухозаборники спереди. Сзади у него сразу два спойлера, а фонари тонированы. В добавок, установлены 20-дюймовые легкосплавные диски с низкопрофильными шинами Michelin Pilot Sport размером 255/45 R20.

Характеристики Nissan Ariya Nismo пока не разглашают. Известно, что заряженная версия будет построена на базе полноприводной 394-сильной версии кроссовера.

Сзади установлены два спойлера Фото: Motor1.com

Ожидается, что электромобиль Nissan получит прибавку в мощности, то есть отдача его силовой установки превысит 400 л. с. Разгон до 100 км/ч займет менее 5 с. Кроме того, на фото видны увеличенные тормозные диски.

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