Самый дешевый электрокроссовер Hyundai впервые заметили на дорогах (фото)

Как и бензиновая версия, электрокроссовер получит доступный ценник и причудливый дизайн. Электрическая версия сопоставима по габаритам с Fiat 500 и Volkswagen e-up!.

Электрическую версию бюджетного кроссовера Hyundai Casper впервые заметили во время тестов на дорогах. Новинка станет самым дешевым электрокроссовером бренда. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Hyundai Casper EV проходит дорожные испытания в Европе. Тестовый прототип покрыт камуфляжем, но некоторые элементы дизайна можно разглядеть.

Как и бензиновая версия, электрокроссовер получит раздельную переднюю оптику. От решетки радиатора избавятся.

Спереди установлена раздельная оптика Фото: Motor1.com

Сзади расположены необычные задние фонари. Они интегрированы в багажник кроссовера.

Сзади находятся необычные фонари Фото: Motor1.com

В Hyundai заявили, что их самый дешевый электрокроссовер будет сопоставим по габаритам с Fiat 500 и Volkswagen e-up!. Длина модели с ДВС составляет 3595 мм.

На шпионских снимках в передней части кроссовера можно разглядеть порт для зарядки. Также новинка получит причудливые колесные диски.

Спереди находится зарядный порт Фото: Motor1.com

Электрокроссовер может поступить в продажу уже в конце 2023 года. Стоимость модели составит около 20 000 евро (около 21 400 долларов).

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