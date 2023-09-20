Британцы показали брутальный электровнедорожник для спасателей с ресурсом 50 лет (фото)

Munro MK_1 Mountain Rescue Edition оснащен двумя электромоторами и может проехать до 305 км на одном заряде. Внедорожник рассчитан на 50 лет эксплуатации.

Шотландский стартап Munro Vehicles представил новую версию электрического внедорожника MK_1. Модификация Mountain Rescue Edition предназначена для горноспасательных и удаленных пожарных служб. Об этом рассказали на сайте InsideEVs.

Munro MK_1 Mountain Rescue Edition получил дополнительную светотехнику и оборудование для спасателей. Внутри появился пол, на котором можно разместить носилки и аварийный комплект. Снаружи также есть светоотражающие полосы.

Внедорожник получил дополнительную светотехнику Фото: Munro Vehicles

Внутри предусмотрены три сиденья для водителя и его пассажиров. Грузоподъемность внедорожника составляет 1050 кг. Он также может буксировать прицеп весом до 3500 кг.

Внутри есть место для носилок Фото: Munro Vehicles

Munro MK_1 Mountain Rescue Edition оснащен двумя электромоторами мощностью 381 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 5 секунд.

В Munro Vehicles заявили, что MK_1 является одним из самых мощных полностью электрических автомобилей 4x4 и рассчитан на 50 лет эксплуатации. Покупатели получают расширенную гарантию с бесплатным обслуживанием.

Munro MK_1 получил аккумуляторную батарею емкостью 82,4 кВт⋅час. Заявленный запас хода составляет 305 км на одном заряде.

Начальная стоимость внедорожника составляет 60 200 долларов. В 2023 году планируют выпустить всего 50 таких авто.

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