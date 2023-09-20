Роскошь 70-х: на продажу выставлен 45-летний Cadillac в состоянии нового авто (фото)

Cadillac Eldorado Biarritz оснащен климат-контролем, электроприводом сидений и пневмоподвеской, а его салон отделан кожей и деревом. Огромное купе получило 7,0-литровый V8.

В США на аукцион RM Sotheby’s выставлен Cadillac Eldorado Biarritz 1978 года. За роскошное полноразмерное купе планируют выручить от 40 000 до 55 000 долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Купе достигает 5,6 м в длину и весит свыше 2 тонн Фото: RM Sotheby's

Как правило, Cadillac 70-х не очень дорогие. В данном случае высокая цена обусловлена сохранностью авто – это капсула времени в состоянии нового авто.

За 45 лет этот Cadillac Eldorado Biarritz проехал всего 5800 км и большую часть времени провел в гараже. У авто идеальное состояние кузова и лакокрасочного покрытия, а салон выглядит идеально. Кажется, что машина только покинула автосалон.

Купе идеально сохранилось и выглядит как новое Фото: RM Sotheby's

Cadillac Eldorado Biarritz 1978 года – последняя полноразмерная версия купе, ведь годом позже дебютировало более компактное новое поколение модели. Авто достигает 5,6 м в длину и весит более 2 тонн.

Салон Cadillac Eldorado отделан кожей и деревом Фото: RM Sotheby's

К тому же, у Cadillac Eldorado очень богатая комплектация с множеством опций. Его салон отделан кожей и деревом, есть центральный замок, электропривод сидений, климат-контроль, круиз-контроль, магнитола, усилитель руля, пневмоподвеска и даже система автоматического управления ближним и дальним светом фар.

Под капотом установлен 7,0-литровый V8 Фото: RM Sotheby's

А вот двигатель Cadillac Eldorado Biarritz не так впечатляет: строгие эко-нормы 70-х уменьшили мощность 7,0-литрового V8 до 180 л. с. В паре с ним работает 3-ступенчатая автоматическая КПП.

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