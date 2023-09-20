На рынок выходит недорогой корейский электрокроссовер с богатой комплектацией (фото)

KG Mobility Torres EVX получил 207-сильный мотор, а его запас хода превышает 400 км. У кроссовера большой багажник и богатая комплектация.

Компания KG Mobility (ранее известная как SsangYong) начала производство электрической версии кроссовера Torres. На родине, в Южной Корее, он уже доступен для заказа по цене от 47,5 млн вон ($35 830), а вскоре появится и в Европе. Подробности модели опубликовали на сайте южнокорейского автопроизводителя.

Новый KG Mobility Torres EVX (именно так назвали электрокроссовер) оснащен 207-сильным мотором на передней оси и батареей от BYD емкостью 73,4 кВт∙ч. Заявленный запас хода – 433 км.

Запас хода электрокроссовера составляет 433 км Фото: SsangYong

От бензинового собрата электромобиль SsangYong/KG Mobility Torres EVX отличается дизайном передней части – у него отсутствует решетка радиатора и появилась тоненькая диодная оптика. Новый дизайн увеличил размеры авто.

Габариты KG Mobility Torres EVX:

длина – 4715 мм;

ширина – 1890 мм;

высота – 1735 мм;

колесная база – 2680 мм.

Салон кроссовера также претерпел изменения. На передней панели установлены два дисплея, а вот тачскрин климат-контроля убрали. У электрокара огромный 839-литровый багажник.

На передней панели появились два дисплея Фото: SsangYong

Комплектация KG Mobility Torres EVX довольно богатая – в "базе" есть 8 подушек безопасности, 18-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль, подогрев и вентиляция передних сидений, обогрев руля, адаптивный круиз-контроль.

Топовая версия добавляет кожаный салон и подогрев задних кресел. У всех KG Mobility Torres EVX предусмотрены системы автоматического торможения, удержания в полосе и контроля "слепых" зон.

Ранее Фокус сообщал, что кроссовер KG Mobility Torres EVX получил грузовую версию.

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