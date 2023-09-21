Китайцы показали гибридный кроссовер в стиле Toyota с запасом хода 1215 км (фото)

GAC Trumpchi ES9 поступит в продажу в Китае по цене менее 41 100 долларов. Новинка оснащена 340-сильной гибридной установкой и может проехать до 143 км на электротяге.

Модельный ряд GAC Trumpchi пополнил гибридный кроссовер ES9. Новинка получила брутальный дизайн, богатое оснащение и большой запас хода. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Спереди Trumpchi ES9 расположены L-образные фары и массивная хромированная решетка радиатора. На бампере есть противотуманные фары и воздухозаборники.

Сзади установлены вертикальные светодиодные фонари. На крышке багажника разместили многофункциональный отсек для хранения вещей.

Сзади есть отсек для хранения вещей Фото: GAC

Габариты Trumpchi ES9:

длина — 5110 мм;

ширина — 1976 мм;

высота — 1780 мм;

колесная база — 2920 мм.

Trumpchi ES9 доступен в пяти цветах кузова, включая черный, белый, зеленый, серый и серебристый. Также можно выбрать один из двух вариантов отделки — "Traveler" и "Dragon Wings".

Интерьер предлагается в трех вариантах цветового оформления. Внутри разместили 14,6-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и 12,3-дюймовую панель приборов.

Внутри установлены два больших дисплея Фото: GAC

Trumpchi ES9 оснащен гибридной силовой установкой с 2,0-литровым турбированным двигателем и электромотором суммарной мощностью 340 л.с. Она дополнена аккумуляторной батареей емкостью 25,57 кВт⋅час, которая обеспечивает запас хода на электротяге до 143 км. Общий запас хода составляет 1215 км.

Новинка поступит в продажу в Китае уже с 1 октября. Начальная стоимость составит менее 300 000 юаней (41 100 долларов).

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