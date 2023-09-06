Китайцы показали роскошный семейный автомобиль с низким расходом топлива (фото)

Расход топлива GAC Trumpchi E8 составит менее 5 литров на 100 км. Роскошный минивэн поступит в продажу в Китае уже в конце этого года.

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GAC Motor представили новый роскошный минивэн из линейки Trumpchi. Модель E8 отличается стильным дизайном и богатым оснащением. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

GAC Trumpchi E8 будет расположен ниже в модельном ряду, чем флагманский минивэн E9. Он немного меньше и имеет более доступный ценник.

Спереди расположена раздельная оптика с необычными дневными ходовыми огнями. Между ними находится решетка радиатора, которая интегрирована в кузов.

Сзади установлены узкие фонари. Они соединены светодиодной полосой, а задний логотип является стоп-сигналом.

Задние фонари плавно переходят в логотип бренда Фото: Xchuxing

Габариты GAC Trumpchi E8:

длина — 4920 мм;

ширина — 1900 мм;

высота — 1760 мм;

колесная база — 2930 мм.

В GAC Motor показали только некоторые фрагменты интерьера. Известно, что он будет очень роскошным, а внутри появится большой дисплей информационно-развлекательной системы.

GAC Trumpchi E8 получит компактный селектор передач Фото: Xchuxing

GAC Trumpchi E8 будет оснащен двумя силовыми установками на выбор. Базовая версия предлагает 1,8-литровый бензиновый двигатель мощностью 133 л.с. и электромотор.

Топовая модификация работает с 2,0-литровым двигателем мощностью 140 л.с. Расход топлива составит менее 5 литров на 100 км.

Обе силовые установки работают в паре с 2-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями. Также они дополнены аккумуляторной батареей емкостью 25,57 кВт⋅час.

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Стоимость GAC Trumpchi E8 не раскрывается. Ожидается, что начальная цена модели составит около 280 000 юаней (38 300 долларов).

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