Мечта хиппи: культовый микроавтобус Volkswagen 60-х превратили в стильный автодом (фото)

Для создания дома на колесах понадобилось два классических Volkswagen T1. Один из них стал прицепом, в котором оборудовали жилой отсек.

В Великобритании выполнили оригинальный тюнинг Volkswagen T1 1963 года. Знаменитый микроавтобус, который полюбили хиппи, превратили в дом на колесах. Об этом сообщает сайт Car and Classic.

Жилой модуль оборудован в прицепе Фото: CarAndClassic

Если точнее, то для доработки понадобилось сразу два винтажных Volkswagen T1, ведь перед нами – автопоезд с прицепом-кемпером. Один автомобиль стал седельным тягачом, второй – превратили в сам дом на колесах.

Внутри жилого прицепа появились двуспальная кровать, шкафы и даже холодильник. Крыша Volkswagen T1 приподнимается, а пол покрыт ламинатом. Кухня и санузел не предусмотрены. На крыше установлен багажник.

Водительскую кабину постарались оставить максимально аутентичной. Ее отреставрировали и немного улучшили внутреннюю отделку.

Для проекта понадобилось два Volkswagen T1 Фото: CarAndClassic Салон оставили аутентичным Внутри появилась двуспальная кровать В салоне нашлось место холодильнику

А вот силовой агрегат у автодома современный. Кемпер Volkswagen T1 получил 2,0-литровый 265-сильный турбомотор от заряженного хэтчбека Audi S3, работающий в паре с автоматической КПП. Пробег автопоезда после доработки составляет 38 300 км. Сейчас его планируют продать на аукционе.

Ранее Фокус рассказывал про аналогичный дом на колесах на базе Citroen 2CV.

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