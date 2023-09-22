Honda представила футуристичный электромобиль с передовыми технологиями (фото)

Lingxi L основан на совершенно новой платформе для электромобилей с защитой аккумуляторных батарей. Первая серийная модель бренда дебютирует в 2024 году.

Совместное предприятие Dongfeng-Honda представило новый бренд электромобилей Lingxi. Концепт-кар Lingxi L демонстрирует будущее направление компании. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Lingxi сосредоточится на выпуске электрических моделей для рынка Китая. Электромобили будут основаны на совершенно новой платформе с передовой защитой аккумуляторных батарей.

Lingxi L получил футуристичный дизайн с раздельной передней оптикой. Дневные ходовые огни расположены на переднем бампере, капоте и боковых порогах.

Lingxi L получил необычную переднюю оптику Фото: DongCheDi

Задние фонари необычной формы объединены в один блок. Верхний стоп-сигнал огибает заднее стекло.

Задние фонари объединены в один блок Фото: DongCheDi

В Dongfeng-Honda отметили, что автомобили Lingxi не будут похожи ни на одну из текущих моделей обоих брендов. Новинки будут отличаться инновационными технологиями и ярким дизайном.

Бренд Lingxi поможет увеличить долю электромобилей в линейке Dongfeng-Honda. Совместное предприятие планирует выпускать к 2025 году более 50% электрических моделей.

Первая модель Lingxi дебютирует уже в 2024 году. Пока никаких подробностей о ней нет.

Ранее Фокус сообщал, что в Китае представили новый электромобиль Dongfeng Nammi 01.