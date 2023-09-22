Самый странный и компактный BMW в истории превратили в необычный грузовик (видео)

На постройку грузовика понадобилось 40 дней. Он предназначен для перевозки второго BMW Isetta и получил созданное на заказ шасси.

Умелец построил два необычных автомобиля на базе BMW Isetta 1950-х годов. Одни из них является драгстером, а второй — грузовиком для перевозок. Видео опубликовали на YouTube-канале Paper To Pavement.

BMW Isetta является моделью особо малого класса. Автомобиль выпускался с 1955 до 1962 года. Именно это авто помогло немецкому бренду справиться с послевоенным кризисом.

Драгстер получил двигатель от Harley-Davidson Shovelhead Фото: Скриншот

Драгстер получил название "Big Dill". Он оснащен двигателем от Harley-Davidson Shovelhead, а на его создание ушло 438 рабочих часов.

Несмотря на то, что автомобиль основан на BMW Isetta, при его постройке многие детали были заменены. Он основан на четырехколесной раме, как у внедорожных багги.

Не менее интересный и грузовик "Pickle Jar". Он получил изготовленный на заказ подрамник с грузовой платформой. Он предназначен для перевозки "Big Dill" на гонки.

Грузовик основан на новом шасси Фото: Скриншот

Грузовик оснащен шестицилиндровым двигателем Chevrolet 230. Этот проект занял 40 дней. Большую часть работы умелец выполнил в одиночку, но ему также помогали друзья.

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