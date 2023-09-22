Электромобиль Tesla Model S получил версию с открытым верхом (видео)

Электромобиль Tesla Model S получил пакет доработок с мягкой крышей. Тюнинг доступен даже для заряженной 1000-сильной версии Plaid.

Компания Newport Convertible Engineering создала кабриолет на базе Tesla Model S. Электромобиль получил несколько модификаций. Об этом рассказали на сайте The Drive.

Кабриолет Tesla Model S получил складную мягкую крышу. Также внутри появилась распорка для увеличения жесткости кузова.

Пакет доработок доступен для всех версий Tesla Model S, в том числе и для 1000-сильной модификации Plaid. Благодаря этому вы можете получить один из самых быстрых кабриолетов в мире.

На заднем ряду сидений стало немного теснее. Причина состоит в том, что задняя стойка стала длинее, чтобы поддерживать раму крыши.

Стоимость пакета доработок для Tesla Model S составляет около 40 000 долларов без учета авто. Также клиенты могут выбрать цвет складной крыши и заказать индивидуальные опции.

Напомним, что Tesla Model S Plaid оснащен тремя электромоторами суммарной мощностью 1020 л.с. и 1420 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 2,1 секунды, а максимальная скорость составляет 322 км/ч. Электромобиль способен проехать до 695 км на одном заряде.

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