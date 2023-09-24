Звездный футболист разбил эксклюзивный тюнингованный Rolls-Royce за $860 000 (видео)

Rolls-Royce Wraith Маркуса Рэшфорда тюнинговали в ателье Mansory. Мощность купе увеличили до 740 сил, а его салон отделали дорогой кожей.

В Великобритании разбили в ДТП роскошный Rolls-Royce Wraith в тюнинге Mansory. За рулем дорогого купе был нападающий футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркус Рэшфорд. Об этом пишет издание The Sun.

У авто повреждена левая часть Фото: The Sun

Авария произошла на трассе Кэррингтон Спур на окраине Манчестера. Маркус Рэшфорд на своем Rolls-Royce Wraith Black Badge возвращался домой после субботнего матча между "Манчестер Юнайтед" и "Бернли".

На дороге оказалось множество обломков Rolls-Royce Фото: The Sun

На извилистом участке дороги Rolls-Royce Wraith занесло, он врезался в другое авто и снес столб. Футболист не пострадал и отделался легким испугом – об этом он позже сам сообщил. У его дорогого авто серьезно повреждено заднее левое крыло, а трассу засыпало обломками машины.

Rolls-Royce Wraith Mansory обошелся Маркусу Рэшфорду примерно в 700 000 фунтов стерлингов ($860 000). При доработке авто получило карбоновый обвес и 22-дюймовые диски, а его салон отделали дорогой голубой кожей.

Тюнинг Rolls-Royce Wraith Black Badge от Mansory также поднял мощность 6,6-литрового V12 твин-турбо с 632 до 740 л. с., а крутящий момент – с 800 до 1000 Нм. Большое купе способно разогнаться до 100 км/ч за 4,4 с и развить 300 км/ч.

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