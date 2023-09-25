Nissan показал спортивный хэтчбек с ярким дизайном: он станет преемником Micra (фото)

Nissan 20-23 частично раскрывает дизайн электрического преемника хэтчбека Micra. Концепт-кар получил несколько уникальных особенностей.

Nissan представил необычный гоночный концепт-кар с названием 20-23. Новинка демонстрирует дизайн следующего поколения хэтчбека Micra. Об этом сообщили на сайте бренда.

Nissan 20-23 создан в честь 20-летия европейского дизайнерского центра бренда в Паддингтоне, Лондон. Он объединил в себе стили гоночных болидов "Формулы-Е" и ярких хэтчбеков из прошлого компании.

Дизайнеры представили автомобиль, на котором они хотели бы ездить по улицам города. Результатом этой идеи и является Nissan 20-23.

Хэтчбек получил необычную переднюю оптику с круглыми ходовыми огнями и компактными фарами. Ниже расположен карбоновый сплиттер.

Также концепт-кар отличается широкими крыльями с воздухозаборниками. Сзади находится большое антикрыло и массивный диффузор.

Сзади расположены круглые фонари Фото: Nissan

Еще одной особенностью хэтчбека являются необычные двери-ножницы, как у некоторых моделей Lamborghini. На кузове есть гоночный номер "23".

В интерьере установлены два сиденья и руль в гоночном стиле. Внутри нет информационно-развлекательной системы.

В интерьере разместили два сиденья Фото: Nissan

Дизайн Nissan 20-23 намекает на то, как будет выглядеть электрический преемник хэтчбека Micra. Известно, что модель следующего поколения поступит в производство в 2026 году и будет основано на платформе CMF-BEV, которую также получит и Renault 5.

Аккумуляторный блок электромобиля будет разделен на четыре модуля. Запас хода составит около 720 км на одном заряде.

Nissan Micra 2026 оснастят электромотором мощностью 134 л.с. Начальная цена электромобиля составит около 24 000 долларов.

Ранее Фокус рассказал, что электромобиль Nissan Ariya вскоре получит спортивную версию от Nismo.