Для города и дачи: названы лучшие универсалы 2023 года (фото)

В рейтинг вошли 10 новых универсалов, на которые стоит обратить внимание. Эксперты выделили все главные плюсы и минусы каждой из представленных моделей.

Британские эксперты назвали 10 лучших новых универсалов 2023 года. Эти модели подходят для многих повседневных задач. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Универсалы в отличие от седанов и хэтчбеков имеют более просторные багажники. Благодаря этому в них можно перевозить гораздо больше вещей, чем в других авто.

Эксперты выделили 10 новых автомобилей, которые имеют множество плюсов. Также они выделили главные минусы каждой из представленных моделей.

ТОП-10 лучших универсалов 2023 года:

10. BMW 3 Series Touring

BMW 3 Series Touring предлагает удобную информационно-развлекательную систему Фото: BMW

BMW 3 Series Touring отличается от конкурентов отточенной управляемостью и красивым интерьером. Также это достаточно комфортный универсал с просторным интерьером.

Плюсы:

хорошо входит в повороты;

приятная управляемость;

удобная информационно-развлекательная система.

Минусы:

не самый качественный интерьер;

небольшой багажник;

жесткая подвеска в версиях M Sport.

9. Toyota Corolla Touring Sports

Toyota Corolla Touring Sports обладает низким расходом топлива Фото: Toyota

Toyota Corolla Touring Sports имеет очень низкий расход топлива, особенно в гибридной версии. Помимо этого универсал отличается комфортной подвеской и богатым оснащением.

Плюсы:

низкий расход топлива;

комфортная подвеска;

богатое оснащение.

Минусы:

небольшой багажник;

неудобная информационно-развлекательная система;

мультимедийная система работает нестабильно.

8. Mercedes-Benz E-Class Estate

Mercedes-Benz E-Class Estate роскошнее многих конкурентов Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz E-Class Estate комфортнее и роскошнее многих конкурентов. Также эта модель очень просторная внутри и предлагает богатое оснащение.

Плюсы:

вместительный багажник;

богатое оснащение;

низкий расход топлива.

Минусы:

неприятная управляемость;

высокая стоимость;

жесткая подвеска.

7. Volvo V60

Volvo V60 имеет вместительный багажник Фото: Volvo

Volvo V60 предлагает стильный дизайн и большой багажник. Еще одним плюсом шведского универсала является невысокая стоимость в сравнении с конкурентами.

Плюсы:

вместительный багажник;

просторный интерьер;

приятная управляемость.

Минусы:

автоматическая КПП работает нестабильно;

плохая шумоизоляция;

неудобная информационно-развлекательная система.

6. Seat Leon ST

Seat Leon ST дешевле многих конкурентов Фото: SEAT

Seat Leon является одним из лучших хэтчбеков в своем классе по управляемости, а универсал ST добавляет к этому вместительный багажник. Также эта модель дешевле многих конкурентов.

Плюсы:

приятная управляемость;

вместительный багажник;

невысокая стоимость.

Минусы:

не самый просторный интерьер;

жесткая подвеска в спортивных версиях;

некоторые двигатели работают шумно.

5. Citroen C5 X

Citroen C5 X предлагает практичный интерьер Фото: Stellantis

Citroen C5 X объединяет в себе лучшие качества универсала и кроссовера. Помимо этого модель предлагает практичный интерьер и комфортную подвеску.

Плюсы:

дешевле конкурентов;

комфортная подвеска;

роскошный интерьер.

Минусы:

неприятная управляемость;

небольшой багажник;

гибридная силовая установка имеет небольшой запас хода на электротяге.

4. MG5 EV

MG5 EV является одним из немногих электрических универсалов на рынке Фото: Auto Express

Универсал MG5 EV является единственной электрической моделью в этом списке. Он предлагает большой запас хода и комфортную подвеску.

Плюсы:

большой запас хода;

дешевле конкурентов;

мощная силовая установка.

Минусы:

неудобная информационно-развлекательная система;

медленная скорость зарядки;

неприятная управляемость.

3. BMW 5 Series Touring

BMW 5 Series Touring отличается приятной управляемостью Фото: BMW

BMW 5 Series Touring в отличие от 3 Series предлагает более высокий уровень комфорта. Универсал отличается приятной управляемостью и стильным дизайном.

Плюсы:

низкий расход топлива;

удобная информационно-развлекательная система;

роскошный интерьер.

Минусы:

мало места на заднем ряду сидений;

небольшой багажник;

жесткая подвеска в версиях M Sport.

2. Skoda Octavia Combi

Skoda Octavia Combi предлагает очень вместительный багажник Фото: Skoda

Skoda Octavia Combi предлагает богатое оснащение даже в базовой комплектации. Также этот универсал имеет очень вместительный багажник.

Плюсы:

высокая плавность хода;

вместительный багажник.

Минусы:

неприятная управляемость;

слишком мягкая подвеска;

некоторые важные элементы управления находятся на центральном дисплее.

1. Skoda Superb Combi

Skoda Superb Combi стал лидером этого рейтинга Фото: Skoda

Skoda Superb Combi объединяет в себе все лучшие качества универсалов. Это комфортный и практичный автомобиль, которые дешевле некоторых конкурентов.

Плюсы:

богатое оснащение;

просторный интерьер;

вместительный багажник.

Минусы:

неприятная управляемость;

теряет свою стоимость при перепродаже;

не самая лучшая посадка водителя.

Ранее Фокус писал, что американские эксперты назвали лучшие новые кроссоверы 2023 года.