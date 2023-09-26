Внедорожники Suzuki Jimny установили необычный мировой рекорд (фото)
Владельцы Suzuki Jimny четырех поколений собрались на мероприятии Jimny Gathering 2023. На фестивале был установлен необычный рекорд по одновременному включению фар автомобилей.
В Южной Африке установили необычный мировой рекорд Гиннесса. Одновременно 796 внедорожников Suzuki Jimny включили свои фары. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.
В Кларансе компания Suzuki Auto South Africa организовала мероприятие Jimny Gathering 2023. Оно было посвящено внедорожнику Jimny, который выпускается с 1970 года.
На мероприятии собралось множество автомобилей Jimny четырех поколений, включая новый пятидверный вариант. Фестиваль длился три дня и полностью был посвящен культовой модели.
Jimny Gathering планировали провести в 2020 году, но планы изменила глобальная пандемия. В итоге мероприятие состоялось только спустя три года.
В Книге рекордов Гиннесса подтвердили, что 796 внедорожников Suzuki Jimny одновременно включили фары на 5 секунд. Этот необычный рекорд будет сложно превзойти.
Suzuki Jimny четвертого поколения выпускается с 2018 года. Внедорожник отличается необычным дизайном в ретро-стиле и отлично справляется с бездорожьем.
Ранее Фокус сообщал, что в Малайзии представили специальную версию Suzuki Jimny Rhino.