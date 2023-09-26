Свежий дизайн и гибридная установка: новый Renault Clio рассекретили до премьеры (фото)
Renault Clio шестого поколения может дебютировать уже в 2026 году. Новинка получит гибридную силовую установку, разработанную совместно с Geely.
Renault разрабатывает компактный хэтчбек Clio следующего поколения. Новинка будет выполнена в новом фирменном стиле бренда и будет доступна в гибридной и электрической версиях. Об этом рассказали на сайте AutoExpress.
Renault собирается увеличить количество электромобилей в своем модельном ряду. Тем не менее популярная модель Clio получит преемника с ДВС.
Технический директор Renault Жиль Ле Боргн подтвердил, что хэтчбек Clio будет доступен с бензиновыми двигателями. Их дополнят электромотором.
Новинка поступит в продажу до 2030 года. Именно с этого года бренд собирается полностью перейти на производство электрокаров.
Дизайнеры представили, как может выглядеть Renault Clio нового поколения. Вероятнее всего, хэтчбек получит дизайн в стиле гибридного кроссовера Rafale.
Следующее поколение модели получит сильно измененный интерьер с более качественными материалами. Также обновится и информационно-развлекательную система.
Renault Clio шестого поколения может получить новую силовую установку, разработанную совместно с Geely. Ее также будут использовать автомобили Nissan и Mitsubishi.
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