Свежий дизайн и гибридная установка: новый Renault Clio рассекретили до премьеры (фото)

Renault Clio шестого поколения может дебютировать уже в 2026 году. Новинка получит гибридную силовую установку, разработанную совместно с Geely.

Renault разрабатывает компактный хэтчбек Clio следующего поколения. Новинка будет выполнена в новом фирменном стиле бренда и будет доступна в гибридной и электрической версиях. Об этом рассказали на сайте AutoExpress.

Renault собирается увеличить количество электромобилей в своем модельном ряду. Тем не менее популярная модель Clio получит преемника с ДВС.

Технический директор Renault Жиль Ле Боргн подтвердил, что хэтчбек Clio будет доступен с бензиновыми двигателями. Их дополнят электромотором.

Новинка поступит в продажу до 2030 года. Именно с этого года бренд собирается полностью перейти на производство электрокаров.

Дизайнеры представили, как может выглядеть Renault Clio нового поколения. Вероятнее всего, хэтчбек получит дизайн в стиле гибридного кроссовера Rafale.

Renault Clio получит узкие задние фонари необычной формы Фото: Avarvarii

Следующее поколение модели получит сильно измененный интерьер с более качественными материалами. Также обновится и информационно-развлекательную система.

Renault Clio шестого поколения может получить новую силовую установку, разработанную совместно с Geely. Ее также будут использовать автомобили Nissan и Mitsubishi.

Ранее Фокус писал, что в интернет попало первое изображение нового Renault Megane E-Tech.