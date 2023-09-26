Свыше 500 сил и расход 1,7 л на 100 км: выпущен самый экономичный Porsche Cayenne (фото)

Новый Porsche Cayenne S E-Hybrid оснащен 512-сильной установкой и способен разогнаться до 100 км/ч за 4,7 с. Кроссовер способен проехать до 78 км на электротяге.

Линейку Porsche Cayenne 2024 пополнила новая модификация S E-Hybrid. Кроссовер поступит в продажу с ноября по цене от 117 062 евро. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Кроссовер получил 512-сильную установку Фото: Porsche

Как следует из названия, новый Porsche Cayenne является гибридом. Это уже третья электрифицированная версия модели и она занимает нишу между 462-сильным вариантом E-Hybrid и топовым 739-сильным Turbo E-Hybrid.

Кроссовер Porsche Cayenne S E-Hybrid получил 3,0-литровый V6 твин-турбо на 353 л. с. и 176-сильный электромотор. Суммарная отдача составляет 519 л. с. и 750 Н∙м.

Кроссовер может проехать до 78 км на электротяге Фото: Porsche

Гибрид Porsche Cayenne способен разогнаться до 100 км/ч за 4,7 с и развить 263 км/ч. Вместе с тем он расходует 1,7 л/100 км в комбинированном цикле.

Аккумуляторная батарея емкостью 25,9 кВт∙ч позволяет проехать 71-78 км на электротяге. Ее зарядка занимает 2 часа.

Оснащение пополнил электропривод передних кресел в 8 положениях Фото: Porsche

Отличить вариант S E-Hybrid от стандартного Porsche Cayenne 2024 можно по особым 20-дюймовым дискам и четырем выхлопным трубам. Модель доступна как в стандартном исполнении, так и в версии Coupe. Комплектацию пополнил электропривод передних сидений в 8 направлениях.

Ранее Фокус рассказывал, что новый Porsche Cayenne уже привезли в Украину.

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