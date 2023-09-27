Новый Skoda Kodiaq 2024 впервые показали на официальных изображениях
Новый Skoda Kodiaq станет крупнее и солиднее на вид. В линейке кроссовера впервые появится гибридная модификация.
Опубликованы официальные рендеры Skoda Kodiaq второго поколения. Кроссовер дебютирует до конца осени. Изображения появились на официальном сайте Skoda.
Судя по рендерам, дизайн Skoda Kodiaq 2024 остался знакомым, но стал солиднее. Решетка радиатора авто увеличена, фары стали тоньше, а у боковин убрали рельеф. Фонари соединены диодной вставкой.
Ранее уже рассекретили салон Skoda Kodiaq 2024. Кроссовер получил улучшенную виртуальную панель приборов и увеличенный 13-дюймовый тачскрин мультимедиа.
Новый Skoda Kodiaq 2024 сохранит платформу MQB, но станет немного крупнее.
Габариты Skoda Kodiaq 2024:
- длина – 4758 мм;
- ширина – 1864 мм;
- высота – 1657 мм;
- колесная база – 2781 мм.
Как и ранее, кроссовер Skoda будут предлагать в версиях на 5 и 7 мест. Объем багажника увеличится до 340 л с тремя рядами сидений и 845-910 л – с двумя.
Новый Skoda Kodiaq предложат с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (150 л. с.) и 2,0 л (204 л. с.), а также 2,0-литровыми турбодизелями мощностью 150 и 193 л. с. К тому же, появится 204-сильный подзаряжаемый гибрид Skoda Kodiaq с запасом хода в 100 км на электротяге.
Ранее Фокус сообщал, что новый 300-сильный кроссовер Renault заметили на дорогах.
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