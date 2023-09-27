Названы самые надежные кроссоверы и внедорожники Toyota современности (фото)

Эксперты определили 12 самых надежных кроссоверов и внедорожников Toyota. Результаты исследования оказались неожиданными.

Автомобили Toyota традиционно занимают высокие места в рейтингах надежности. Среди наиболее долговечных моделей марки – кроссоверы и внедорожники. На сайте HotCars выбрали самые надежные Toyota повышенной проходимости за последние 25 лет.

Кроссовер Toyota Venza стал лидером рейтинга Фото: Toyota

Эксперты проанализировали результаты разных рейтингов качества. На основе показателей этих моделей Toyota и сформировали индекс надежности моделей. Результаты оказались весьма неожиданными.

Дело в том, что самыми надежным стали не Toyota Land Cruiser 100 или 200 (хотя они есть в ТОП-10), а кроссовер Toyota Venza – его индекс составил 87%. Второе место – у Toyota RAV4 четвертого поколения, а третье – у Toyota Highlander второй генерации.

Самые надежные кроссоверы и внедорожники Toyota:

Toyota Venza 2014 года. Toyota RAV4 2013 года. Toyota Highlander 2007 года. Toyota 4Runner 2008 года. Toyota RAV4 2016 года. Toyota Land Cruiser 200 2021 года. Toyota Corolla Cross 2022 года. Toyota Land Cruiser 100 2000 года Toyota RAV4 2018 года. Toyota 4Runner 2017 года. Toyota Highlander 2018 года. Toyota Sequoia 2020 года.

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