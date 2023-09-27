Названы лучшие новые электромобили 2023 года и их главные особенности (фото)

В рейтинг вошли 10 электромобилей, которые имеют преимущества перед конкурентами. Каждая из представленных моделей имеет свою особенность.

Британские эксперты назвали лучшие электромобили 2023 года. Они выделили главные особенности каждой из представленных моделей. Рейтинг опубликовали на сайте Autocar.

В наше время многие автопроизводители предлагают электрокары, поэтому выбрать подходящий автомобиль трудно. Эксперты решили упростить эту задачу.

В рейтинг вошли 10 электромобилей, которые можно купить новыми в 2023 году. Эксперты определили, в чем каждая модель лучше конкурентов.

ТОП-10 новых лучших электромобилей 2023 года:

10. Cupra Born

Cupra Born имеет приятную управляемость Фото: SEAT

Главная особенность: азартная управляемость

Несмотря на то, что Cupra Born разделяет платформу с Volkswagen ID.3, эти две модели сильно отличают по ощущениям от вождения. Испанский электромобиль имеет более приятную управляемость, а также предлагает большой запас хода.

9. Fisker Ocean

Fisker Ocean способен проехать до 708 км на одном заряде Фото: Fisker

Главная особенность: большой запас хода

Fisker является новым игроком на рынке электромобилей, но их кроссовер Ocean уже доказал, что ему есть что предложит покупателям. Электрокроссовер оснащен аккумуляторной батареей емкостью 106 кВт⋅час, благодаря чему запас хода составляет 708 км на одном заряде.

8. Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5 отличается стильным дизайном Фото: Hyundai

Главная особенность: стильный дизайн

Hyundai Ioniq 5 может уступать конкурентам по запасу хода или доступности, но это один из самых стильных электромобилей, которые доступны в продаже. Электрокроссовер сочетает в себе элементы ретро-дизайна и футуристичности, что выделяет его на фоне остальных моделей.

7. Mercedes-Benz EQS

Mercedes-Benz EQS предлагает богатое оснащение Фото: Mercedes-Benz

Главная особенность: инновационные технологии

Mercedes-Benz EQS предлагает передовые технологии и богатое оснащение. Внутри есть три огромных дисплея, которые в совокупности с контурной подсветкой превращают интерьер в подобие космического корабля из фантастических фильмов.

6. Mercedes-Benz EQS SUV

Mercedes-Benz EQS SUV обладает очень комфортной подвеской Фото: Mercedes-Benz

Главная особенность: высокий уровень комфорта

Далеко не все электромобили могут сравниться с Mercedes-Benz EQS SUV по плавности хода. Этот электрокроссовер имеет отличную шумоизоляцию и комфортную подвеску, которая отлично реагирует на любые неровности.

5. MG 4

MG 4 доступнее конкурентов Фото: MG

Главная особенность: доступность

Многие водители еще не готовы покупать электромобили из-за их высокой стоимости, но MG 4 является исключением. Несмотря на бюджетный ценник, этот электрокар предлагает большой запас хода и богатое оснащение.

4. Porsche Taycan

Porsche Taycan может заряжаться с 5% до 80% всего за 22,5 минуты Фото: Porsche

Главная особенность: быстрая скорость зарядки

Если вам нужен быстрый электромобиль, зарядка которого не занимает вечность, то Porsche Taycan может стать отличным выбором. Эта модель доступна в кузовах седан и универсал, а также может пополнить заряд батареи с 5% до 80% всего за 22,5 минуты.

3. Rolls-Royce Spectre

Rolls-Royce Spectre является первым электромобилем бренда Фото: Rolls-Royce

Главная особенность: высокий уровень роскоши

Rolls-Royce давно является эталоном среди роскошных автомобилей и первый электромобиль бренда не является исключением. Spectre благодаря использованию электрической установки стал еще тише моделей с ДВС, а также получил самые качественные материалы для интерьера.

2. Tesla Model S Plaid

Tesla Model S Plaid быстрее многих современных суперкаров Фото: Tesla

Главная особенность: быстрый разгон

Когда Tesla Model S Plaid только вышла на рынок, многие водители скептически отнеслись к идее заряженного электромобиля. Тем не менее эта модель доказала, что может составить конкуренцию даже самым быстрым суперкарам в мире.

1. Volkswagen ID.Buzz

Volkswagen ID.Buzz возглавил этот рейтинг Фото: Volkswagen

Главная особенность: высокий уровень практичности

Несмотря на высокую стоимость Volkswagen ID.Buzz способен предложить многое для покупателя. Это очень практичный электрический минивэн, внутри которого есть много места для пяти человек.

Ранее Фокус писал, что эксперты назвали десять лучших электромобилей 2023 года, которые отлично подходят для большой семьи.